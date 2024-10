Salis, Cruciani smaschera la sinistra: "L'immunità va bene solo per i vostri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governo ungherese ha chiesto all’Europarlamento di revocare l’immunità a Ilaria Salis, l’attivista di estrema sinistra eletta a Bruxelles con alleanza Verdi-Sinistra. La 39enne è accusata a Budapest di lesioni e partecipazione a un’associazione criminale ma è riuscita a lasciare la galera grazie all’elezione alle ultime europee. La sinistra si è immediatamente schierata al fianco dell’europarlamentare e difenderà strenuamente l’immunità. E qui emerge tutta l’ipocrisia dei compagni, il j’accuse di Giuseppe Cruciani.

Nel consueto appuntamento con “La zanzara” su Radio 24, il giornalista non ha utilizzato troppi giri di parole: per la sinistra l’immunità non va bene solo se riguarda qualcuno di destra: “L’Ungheria vuole indietro Ilaria Salis per processarla. Ovviamente non avverrà. Ma volevo farvi riflettere su una cosa: per anni voi della sinistra vi siete battuti contro l’immunità. Avete sempre detto che bisogna difendersi nel processo e non dal processo. Ovviamente quando si trattava di Berlusconi, dei destri, dei fascisti: vergogna-vergogna e girotondi”.

“Adesso come la mettiamo?” , ha proseguito Cruciani, senza lesinare critiche feroci agli esponenti di sinistra: “ Siete una vergogna continua, una contraddizione continua. Ora dite che la Salis non può andare in Ungheria. Toglietele l’immunità, date la Salis all’Ungheria. Vediamo cosa succede nel processo, se è colpevole o se è innocente”. La domanda è secca: “Ora l’immunità va bene, perché riguarda uno dei vostri?” .

Sul tema è intervenuto anche David Parenzo, che ha definito “vergognosa” la richiesta dell’Ungheria: “Perché i fatti di cui è accusata precedono la sua elezione. Io sono a favore della tutela di una nostra deputata eletta anche per le occupazioni abusive” .

“Quindi l’immunità va bene quando si tratta della Salis. Se fosse un fascista, uno di destra direste ‘estradiamolo per farlo processare’”

E Cruciani ha rincarato la dose contro il doppiopesismo rosso:. Il dibattito è rovente.