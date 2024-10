Caso Sangiuliano, appello ai colleghi: ora fermiamoci

Ascolta ora 00:00 00:00

Molti amici comuni mi dicono che Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, stia vivendo queste settimane in modo tormentato e drammatico, molto più drammatico di quello che ci si possa immaginare. Abbiamo assistito, e purtroppo continuiamo ad assistere a un pubblico linciaggio che non ha precedenti per invasività, sproporzione di motivazione – Sangiuliano non ha fatto male a nessuno se non a se stesso - e di forze in campo. Nelle scorse ore ho sentito al telefono Sangiuliano, ho parlato con lui, riservatamente, e mi sono impegnata a non riferire nulla di quello che mi ha detto. Ma mi sento di fare un appello- se non lo facessi non mi sentirei a posto con la mia coscienza - a tutti i colleghi di ogni ordine, grado, di ogni orientamento politico: fermiamoci, fermatevi fino a che si è in tempo a non trasformare in tragedia vera e irreversibile ciò che in fondo è una farsa per la quale Sangiuliano ha già pagato a sufficienza. Non sarà un morboso dettaglio in più o in meno a cambiare la storia, non sarà una comparsata in tv a garantire la nostra libertà di informazione. Non quando si sta giocando con la vita di chi ha addirittura perso la voglia di difendersi e di vivere schiacciato da una inutile gogna.

Giunti a questo punto della storia, il cinismo con il quale opinionisti, giornalisti, politici e financo singoli cittadini si accaniscono contro una persona sconfitta è cosa che fa ribrezzo.

Finita la telefonata ho pensato che quella persona di cui ho raccolto un drammatico sfogo avrei potuto essere io, o uno qualsiasi di voi, che non siamo meno colpevoli di lui in quanto a inciampi nella vita e come lui abbiamo diritto e bisogno di rispetto, senza il quale nessuno può provare a rimettersi in qualche modo in piedi...

Sono molto preoccupata per le condizioni psicologiche in cui si trova Gennaro Sangiuliano. Ci sono momenti e circostanze in cui anche la libera stampa dovrebbe fermarsi. Ecco questo è uno di quelli.