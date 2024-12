Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia deposita altre 11 querele

Ascolta ora 00:00 00:00

Maria Rosaria Boccia ha depositato nei giorni scorsi diverse nuove querele, per un totale di 11, nei confronti di giornalisti e di direttori di quotidiani. Nel novero degli 11 anche il suo ex marito Marco Mignogna. Nello specifico, ad aver ricevuto la querela da parte della donna sono: il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e ⁠il vignettista Mario Natangelo. Le "iene" Alessandro Sortino e Marco Occhipinti. E poi il direttore de ⁠Il Giornale Alessandro Sallusti con il giornalista ⁠Andrea Indini. Quindi, la blogger ⁠Giulia Sorrentino, il direttore del settimanale Vero Nicola Santini, Grazia Longo e il direttore de La Stampa Andrea Malaguti.

L'accusa per loro è di diffamazione aggravata e a seguire Boccia in questa nuova fase della sua vicenda è l'avvocato Francesco Di Deco. Queste querele si aggiungono a quelle già presentate in passato dalla donna, compresa quella contro l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che proprio in conseguenza del caos generato dalle rivelazione di Boccia è stato costretto alle dimissioni. Lo stesso ex direttore del Tg2 ha rivelato di aver rimesso il suo incarico per poter preparare con maggiore tranquillità la propria difesa, nell'ambito della quale ha depositato a sua volta una querela nei confronti della donna. Il caso Boccia-Sangiuliano, così come è stato rinominato dai media, è esploso a metà agosto e ha avuto il suo culmine ai primi di settembre con le dimissioni del ministro.

Boccia è stata più volte invitata in tv per portare la propria versione dei fatti e durante le interviste ha spesso evitato di rispondere alle domande poste da conduttori e giornalisti in studio, in quanto oggetto di indagine da parte della procura.

Le querele depositate saranno ora oggetto dida parte degli inquirenti, chiamati a verificare le accuse di Boccia e i fatti correlati. Probabilmente già dai prossimi mesi potrebbero esserci nuovi sviluppi della questione.