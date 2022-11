Caso Soumahoro, Renzi demolisce la sinistra: "Ipocriti e farisei"

Sul caso Soumahoro e il colpo accusato dalla sinistra è intervenuto anche Matteo Renzi che, ospite a Dritto e Rovescio, si è mostrato impietoso con il suo giudizio, asfaltando la sua ex compagine politica.

Aboubakar Soumahoro, arrivato in Parlamento con l'Alleanza Verdi-Sinistra, si trova ormai al centro di una vera e propria bufera, tanto che la sua autosospensione si è resa necessaria. Secondo Renzi, tuttavia, non deve mancare un giudizio severo anche nei confronti dei compagni Soumahoro, che al momento della crisi non hanno neppure provato a prendere le sue parti.

" Soumahoro si è sospeso dal gruppo, io sono garantista davvero, lo sono stato con Berlusconi, con Virginia Raggi, e penso che uno debba difendersi dentro i processi, poi lui non è nemmeno indagato, si deve aspettare la giustizia. C'è un punto che non riguarda lui ma chi lo ha candidato. E questo punto è un punto su cui bisogna parlarsi liberi ", attacca il leader di Italia Viva durante il programma di Paolo Del Debbio, andato in onda su Rete4. " C'è una certa filosofia di sinistra, la chiamerei radical-chic, che prima ha costruito il personaggio e poi lo ha mollato alla velocità della luce con un'ipocrisia e un atteggiamento farisaico che io giudico squallido ", sentenzia.

Una sinistra ipocrita, dunque. Che prima investe su certi personaggi, convinta di poterli usare come "stendardi", e poi li abbandona al primo problema. La critica di Matteo Renzi è durissima. "La sinistra con la puzza sotto il naso prima costruisce un totem e poi lo distrugge in un minuto e mezzo. Mi fa ribrezzo chi specula su questa vicenda dopo aver fatto la morale agli altri ", prosegue Renzi. Un comportamento che non è sfuggito neppure al giornalista Paolo Mieli il quale, a PiazzaPulita, ha espresso un concetto simile.

Nel corso della trasmissione, non sono poi mancate stoccate anche nei confronti del Partito democratico, ormai schiacciato dal Movimento 5 Stelle. " Chiamano Conte il papà del reddito di cittadinanza, ma non è che mette soldi suoi, prende i soldi che frega ai vostri figli e alle vostre pensioni. Oggi il Pd è diventata la sesta stella, va in piazza con il M5S a difendere il reddito di cittadinanza ", commenta l'ex sindaco di Firenze.