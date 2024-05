La Cassazione salva Ap nel Nord, ma boccia il partito Animalista

Vittoria per la lista Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi che, oggi, è stata riammessa dalla Corte di Cassazione anche nelle circoscrizioni nordovest e nordest. Ieri, la riammissione aveva riguardato la circoscrizione Centro, quella dove presumibilmente la formazione del sindaco di Terni potrebbe prendere più voti e dove il capolista è l'ex pm Luca Palamara. La Corte d'Appello di Napoli, infatti, aveva già dato via libera ad Alternativa Popolare nella circoscrizione Sud, mentre il tribunale di Roma l'aveva bocciata nella circoscrizione del Centro.

La Cassazione deve ancora pronunciarsi sulla Corte d'Appello di Palermo che, in prima istanza, ha escluso Ap dalla circoscrizione isole, ma ora pare assai probabile che il partito di Stefano Bandecchi potrà presentarsi in tutte le circoscrizioni italiane. Alternativa Popolare non aveva raccolto le firme perché sosteneva che non fosse necessario in virtù dell'apparentamento con il Partito popolare Europeo.

"La Cassazione, a differenza delle quattro Corti di Appello che hanno rigettato le liste (Roma, Milano, Venezia e Palermo), ha ritenuto che il requisito di appartenenza al PPE e il contestuale utilizzo del suo simbolo garantiscano il diritto alla esenzione della raccolta firme, posizione sostenuta in giudizio dal Tesoriere di AP avvocato Capelli", hanno precisato ieri in una nota il segretario ed il presidente di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi e Paolo Alli.

Niente da fare, invece, per ilil cui ricorso è stato bocciato dalla Corte di Cassazione. Questa formazione aveva presentato le proprie liste senza raccogliere le firme nelle circoscrizioni Nord-Est e Centro. Il partito animalista sostiene che nel suo simbolo sia presente un collegamento con gli olandesi del "Partij voor de Dieren" e con i tedeschi del "Partei Mensch Umwelt Tierschutz" e che, quindi, sia esentata dalla raccolta firme proprio come Alternativa Popolare. Una motivazione che, però, non è stata ritenuta sufficiente dalla Suprema Corte per ottenere l'esenzione dall'obbligo di presentare 15mila firme per ogni circoscrizione. La Corte d'Appello di Napoli ha, invece, già ammesso le liste per la circoscrizione Sud.