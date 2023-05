Cateno De Luca diventa sindaco: la chiamata alla mamma e le lacrime

Cateno De Luca, fondatore del partito politico Sud chiama Nord e deputato all'Ars è stato eletto ieri, 29 maggio sindaco di Taormina. Una vittoria schiacciante. L'ex sindaco di Messina e candidato alla presidenza della Regione Sicilia nel 2022 ha stravinto le amministrative in un comune importantissimo, simbolo del turismo siciliano, aggiudicandosi il 63% delle preferenze. Il sindaco uscente Mario Bolognari sostenuto principalmente dal Partito Democratico non è riuscito a prendere più del 30%.

Il neo sindaco di Taormina, poco dopo aver scoperto di essere stato eletto ha immediatamente chiamato la propria madre. Una chiamata molto significativa e ricca di emozioni. I genitori di De Luca sono anziani e non si sono potuti recare a Taormina per festeggiare la vittoria del figlio. “ Mamma, sono il sindaco di Taormina - ha detto De Luca alla madre -, è stato un risultato eclatante. Domani passo per il caffè, salutami papà ”.

“Io ho sempre condiviso con la mia famiglia tutti i momenti più importanti sia politici che professionali - racconta a ilGiornale.it il Cateno de Luca - ieri avevo a Taormina la mia famiglia, mia moglie i miei figli e i miei suoceri, ma mancavano i miei genitori. Mio padre purtroppo è da tre anni su una sedia a rotelle a seguito di una ischemia contratta durante gli anni del Covid-19. Non c’erano mamma e papà, a cui io sono molto legato". Poco prima di andarsene da Fiumedinisi, piccolo comune in provincia di Messina, il neo sindaco aveva promesso ai genitori che li avrebbe subito avvertiti una volta terminato lo spoglio. "È ovvio che mi emozioni sempre con i miei genitori. Cerco di stargli il più vicino possibile anche perché li ho trascurati prima, ma stavano bene e non sentivano questa mancanza. Ora purtroppo non stanno più bene, sopratutto papà e quindi hanno bisogno di sentirmi in continuazione. Il mio primo pensiero si è rivolto a quel pezzo della mia famiglia che purtroppo non era presente con me" .