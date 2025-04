Cattive influenze

Ascolta ora 00:00 00:00

Scusate, ma questa cosa degli influencer che fanno politica e dei politici che fanno gli influencer sta prendendo davvero una brutta piega. Sinceramente pensavamo che i social fossero una cosa seria e la politica un teatrino. E adesso invece fanno di tutto per confonderci le idee. Matteo Renzi, uno che ha fatto fortuna coi like, ha scritto un libro contro Giorgia Meloni intitolato spregiativamente L'influencer; poi però per presentarlo chiama Vittorio Feltri, che è un asso in politica, ma soprattutto fa migliaia di visualizzazioni a video, più di un tiktoker. Poi c'è stato quel Commissario europeo che proponeva il kit di sopravvivenza in un video con la musichetta da influencer E l'altro giorno, nella manifestazione romana di Conte e del M5S, la piazza alla fine se la sono presa una influencer di Roccaraso, la Boccia, che ha fallito in politica e si è riciclata sui social, e lo Youtuber Cicalone, che di lavoro filma i borseggiatori in metro. Hanno perfino rubato la ribalta a un premio Nobel per la Fisica e a un economista come Jeffrey Sachs. Mentre il professor Montanari ha manifestato contro la guerra da remoto, come un instagrammer qualunque.

E così anche i grillini sono passati dall'«Uno vale uno» a «Una influencer vale centinaia di pullman di manifestanti».

Uscito di scena il capocomico, lo spettacolo lo conduce Lady Roccaraso. Mah...

Bei tempi quando c'erano la Taverna, Fico e Di Maio. Finiremo col rimpiangere Toninelli. Che infatti da quando non è più in politica fa lo youtuber.