Il centrodestra avanti ad Arezzo: Comanducci in testa con il 45% dei voti

Ad Arezzo, capoluogo di provincia toscano che negli ultimi dieci anni è stato amministrato dal sindaco indipendente vicino a Forza Italia Alessandro Ghinelli, la sfida è ancora tra centrodestra e centrosinistra.

Sulla base degli exit poll di Rai-Opinio, è in vantaggio Marcello Comanducci, sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia con Avanti Arezzo, Noi Moderati e la lista Fare, con il 41,5-45,5% dei consensi. Vincenzo Cecarelli, candidato del campo largo, appoggiato da Pd, M5S, Italia Viva, Arezzo 2020/Allenza Verdi Sinistra e da una lista civica, si attesterebbe al 32-36%.

L’ex deputato dem Marco Donati, espressione del Terzo Polo sostenuto da Azione e da quattro liste civiche, prende tra il 17,5 e il 21,5%.

Anche la prima proiezione conferma il vantaggio di Comanducci, dato al 46%, nettamente avanti a Cecarelli che si fermerebbe al 33%. Donati, infine, si fermerebbe al 14,6% e sarebbe determinante in ottica ballottaggio.