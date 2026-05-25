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Il centrodestra avanti ad Arezzo: Comanducci in testa con il 45% dei voti

Ad Arezzo, dopo 10 anni di amministrazione di Alessandro Ghinelli, il centrodestra si conferma avanti, ma si prevede che la partita finirà al ballottaggio

Il centrodestra avanti ad Arezzo: Comanducci in testa con il 45% dei voti
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Ad Arezzo, capoluogo di provincia toscano che negli ultimi dieci anni è stato amministrato dal sindaco indipendente vicino a Forza Italia Alessandro Ghinelli, la sfida è ancora tra centrodestra e centrosinistra.

Sulla base degli exit poll di Rai-Opinio, è in vantaggio Marcello Comanducci, sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia con Avanti Arezzo, Noi Moderati e la lista Fare, con il 41,5-45,5% dei consensi. Vincenzo Cecarelli, candidato del campo largo, appoggiato da Pd, M5S, Italia Viva, Arezzo 2020/Allenza Verdi Sinistra e da una lista civica, si attesterebbe al 32-36%.

L’ex deputato dem Marco Donati, espressione del Terzo Polo sostenuto da Azione e da quattro liste civiche, prende tra il 17,5 e il 21,5%.

Anche la prima proiezione conferma il vantaggio di Comanducci, dato al 46%, nettamente avanti a Cecarelli che si fermerebbe al 33%. Donati, infine, si fermerebbe al 14,6% e sarebbe determinante in ottica ballottaggio.

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