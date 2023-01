Il centrodestra non si ferma: cresce ancora e sfonda il 46%

Gli italiani continuano a fidarsi del centrodestra. Anzi, con il passare delle settimane incrementa progressivamente la quota di nuovi elettori che premiano i partiti che attualmente fanno parte della maggioranza. Dall'ultimo sondaggio di Swg per La7 emerge una situazione chiarissima: la coalizione che ha vinto le ultime elezioni non si ferma e sfonda il 46% nelle intenzioni di voto, allungando così il vantaggio rispetto a un centrosinistra che prova a rialzare la testa senza però chissà quali risultati.

Lega e Forza Italia in crescita

La rilevazione non fa segnare particolari novità nello scenario politico del nostro Paese. Saldamente al primo posto resta Fratelli d'Italia che - nonostante un calo dello 0,4% dalla scorsa settimana - si mantiene sull'ottimo livello del 30,4%. Dello 0,4% invece sale il Movimento 5 Stelle che così arriva al 17,8%. Lievissima ripresa per il Partito democratico, che ottiene un +0,2% grazie a cui arriva al 14,2%. Un numero che ovviamente è la rappresentazione di un momento estremamente negativo.

Arrivano buone notizie per la Lega: il Carroccio cresce dello 0,5% e balza al 9%. Ormai è staccato l'asse tra Azione e Italia Viva: il Terzo Polo risulta essere invariato all'8,2%. Prosegue il momento positivo per Forza Italia, che incassa lo 0,2% e si porta al 6,8%. Tra i partiti con minori preferenze rientrano Verdi-Sinistra italiana al 3,6% (-0,2%), +Europa di Emma Bonino al 3,2% (+0,1%), Per l'Italia con Gianluigi Paragone al 2% (-0,3%) e Unione Popolare di Luigi de Magistris al 2% (+0,2%). Le altre liste hanno un peso del 2,8%, in netto calo dello 0,7%. La quota di chi non si esprime ammonta al 37% (+1%).

Il centrodestra supera il 46%

Il sondaggio di Swg fotografa il periodo di forma che sta attraversando il centrodestra, che può vantare un ottimo bottino di intenzioni di voto a proprio vantaggio. Infatti la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia conta sul 46,2%: un dato più che buono, visto che rispetto a sette giorni fa si registra un aumento dello 0,3%.

Anche il centrosinistra mette a segno una variazione positiva. L'asse composto da Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa si ferma però al 21%: il fronte rosso non riesce a sfondare e a uscire dalla palude. Gli elettori si schierano ancora oggi con il centrodestra, che rappresenta la coalizione politica verso cui gli italiani nutrono maggiore fiducia. I primi 100 giorni del governo guidato da Giorgia Meloni sono stati assolutamente positivi e, di conseguenza, la luna di miele non si è interrotta.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG s.p.a.;

b) Committente La7 s.p.a.;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Totale contatti: campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3.275 non rispondenti);

e) Interviste effettuate nel periodo 25-27 gennaio 2023 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.