Sinistra a pezzi: il centrodestra al 47% affossa Schlein e compagni

La supermedia settimanale preparata da YouTrend per Agi non registra cambiamenti di forza tra i partiti politici. Il centrodestra continua a essere la coalizione preferita dagli italiani, che lo scorso 26 settembre le hanno dato mandato di governare con la guida di Giorgia Meloni, leader del partito più votato. Oggi, la coalizione di centrodestra ha le simpatie del 46.8% degli italiani, in base alla media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, ricavata dai sondaggi realizzati dal 15 al 28 giugno. La supermedia Agi/Youtrend è stata effettuata il 29 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (19 giugno), Euromedia (28 giugno), Ixè (19 giugno), Noto (22 giugno), Quorum (26 giugno), SWG (19 e 26 giugno) e Tecnè (17, 19 e 24 giugno).

Nella coalizione di centrodestra, il partito che continua a crescere con maggiore impeto è Forza Italia, che rispetto alla supermedia di una settimana fa ha guadagnato quasi un punto percentuale, raggiungendo l'8.2%. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ha subito un aumento piuttosto importante dopo la scomparsa del suo leader, segno che gli italiani vogliono dare fiducia agli azzurri, con la promessa che porteranno avanti le idee e l'impostazione del Cavaliere. In lieve crescita anche Fratelli d'Italia, che ha guadagnato lo 0,1% rispetto a una settimana, raggiungendo in questo modo il 28.9%. Lieve flessione di mezzo punto per la Lega, che segna l'8.7%.

Se il centrodestra viaggia a vele spiegate e continua a essere la parte politica preferita della maggior parte degli italiani interessati dal sondaggio, il Partito democratico e la sua coalizione di sinistra, nonostante l'arrivo di un nuovo segretario, non ha i risultati desiderati. L'effetto Schlein non c'è mai stato per il Pd, stabile al 20.2%, che con tutta la sua coalizione raggiunge il 25.5%. Stabile anche il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte al 15.8%. Azione e Italia viva si attestano rispettivamente al 3.6% e al e al 3%, il che porta la coalizione al 6.6%, ben al di sotto di Forza Italia e Lega. Nonostante i tentativi di ribaltamento e di demonizzazione, la coalizione appare quanto mai unita e concentrata sullo scopo, a differenza degli avversari politici che continuano a cercare una propria linea politica, che oltre l'ostruzionismo militante ha ben poco altro da offrire agli elettori.