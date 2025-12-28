"C'erano le avvisaglie, legittimarlo un errore politico". Picierno del Pd sferza la sinistra su Hannoun

Fa molto rumore il silenzio di Elly Schlein, di Giuseppe Conte, di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dopo l'arresto di Mohammad Hannoun e degli altri 8 soggetti che, stando alle indagini condotte dagli apparati italiani, sarebbero parte di Hamas o comunque legati all'organizzazione terroristica. È un silenzio imbarazzato per tutte le volte che Hannoun ha rivendicato contatti con i partiti della sinistra parlamentare, per tutte le volte che i suoi esponenti si sono fatti fotografare mentre dal centrodestra si chiedeva di non legittimarne la presenza pubblica e politica. Anzi, chi lo chiedeva veniva tacciato di islamofobia, di razzismo e di qualunque altra cosa che avesse a che fare con questo. Ma il tempo è galantuomo e basta aspettare per prendersi la ragione e oggi anche da sinistra arrivano vergate contro chi in questi anni ha avuto rapporti intensi con questi soggetti e la più dura è Pina Picierno del Pd, europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo, che fin dalle prime ore dell'arresto ha fatto sentire la propria voce in una desolante prateria di silenzi.

" Nel 2021 presentai un'interrogazione alla Commissione europea sulle attività di Mohammed Hannoun e sul suo network associativo, segnalando il rischio concreto che strutture apparentemente umanitarie fossero in realtà veicolo di finanziamento e propaganda di Hamas. Oggi i fatti confermano che il problema è stato sottovalutato, e questa sottovalutazione ha avuto conseguenze ", ha dichiarato Picierno a il Messaggero, rivendicando il proprio interessamento sulla questione, quasi un unicum a sinistra. " Il punto critico non è normativo, ma politico e culturale. È mancata, in alcuni ambienti, la consapevolezza che il terrorismo jihadista utilizza persino la buona fede delle persone. Senza questa consapevolezza, nessuna legge è davvero efficace ", ha aggiunto l'europarlamentare, che non fa nomi ma dirige in maniera chirurgica la sua critica.