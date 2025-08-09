"Che ho fatto di male?". La tiktoker De Crescenzo replica alle polemiche

Dopo la bufera che l'ha travolta, che ha avuto anche carattere politico, Rita De Crescenzo è tornata sui social per dire la sua e rispondere a quanti hanno definito offensiva la sua "perfomance" all'interno di un ufficio della Regione Campania. Nello specifico, la tiktoker, accompagnata da un altro influencer locale, si è seduta alla scrivania di Pasquale Di Fenza e si è improvvisata direttrice d'orchestra, gesticolando mentre accompagnava le note dell'inno di Mameli. Tutto mentre alle sue spalle l'altro tiktoker sventolava il Tricolore sotto lo sguardo divertito di Di Fenza, che è stato espulso da Carlo Calenda da Azione.

In un altro video registrato all'esterno del Consiglio regionale, i due influencer hanno spiegato che si stanno " acculturando, per capire le cose come stanno e cosa fare di buono " per i cittadini. " Mettiamo un'altra volta il reddito e lo aumentiamo. E tanto lavoro ", dice uno. " Tanto lavoro, le medicine e tante cose belle ", gli fa l'altra. De Crescenzo, tramite un altro video, oggi si chiede " che ho fatto di male? ". " Cioè, per fare un video... Magari noi non sapevamo che non potevamo prendere in mano la bandiera per sventolarla ", ha aggiunto, spiegando che hanno fatto " un video ironico, una musica sotto di Forza Italia (l'inno di Mameli, ndr), con Angelo con la bandiera... Non lo sapevamo che la bandiera in mano non si poteva prendere, se l'avessi saputo avrei chiesto di posarla ".

Ma poi, continua, " che c'è di male che noi siamo andati in Regione? Sono una cittadina normale come tutti voi ". Quindi, ha ribadito di " voler aprire una lista civica, il vostro problema dov'è? Voi lo sapete fare? Ci sapete fare? Fatelo anche voi con balletti e divertimenti. Io voglio capire se il problema sono io ". A detta sua, " ogni cosa che faccio io mi volete rimproverare... Per una canzone, per un video... Siamo esseri umani come voi? ". Nel suo video ha poi aggiunto che " quello là in giacca e cravatta va tutto bene ", che fa i video a tutti, " e il problema sono io? ". Il riferimento è probabilmente all'onorevole Borrelli, che ieri ha sollevato la questione, anche se non lo nomina mai. È evidente che De Crescenzo non abbia colto il punto della critica che le è stata mossa, più al consigliere di Azione che a lei. Il suo progetto di creare la lista civica, intanto, va avanti con l'obiettivo di una candidatura, probabilmente già alle prossime regionali.

Se troverà posto in una lista, Rita De Crescenzo non solo sarà eletta al Consiglio regionale, ma risulterà anche la più votata

Secondo, spin e political data analyst di Arcadia, si può fare una scommessa: "".