"Che ne sa di chi lavora", "Non sa niente". Scoppia la lite tra la sindacalista e Fornero

La riforma delle pensioni Fornero è stata al centro di un animato dibattito nel corso dell'ultima puntata di Dimartedì, programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. A scontrarsi sono state la madre del testo e la sindacalista Eliana Como, sul piede di guerra contro chi ha partorito quel provvedimento che ha avuto un impatto sulle vite di milioni di lavoratori. Una serie di accuse a cui l'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo guidato da Mario Monti ha voluto replicare senza rinunciare ai toni polemici del caso.

Como (Fiom-Cgil) è intervenuta sull'argomento relativo al sistema pensionistico, rivolgendosi direttamente a Elsa Fornero in maniera pungente: " Lei sicuramente sa tante cose, ma non sa e non ha la minima idea di qual è la condizione di chi lavora, di chi un'ora e mezza fa è entrato in fabbrica a fare il terzo turno ". La sindacalista ha accusato la professoressa di non avere ben chiaro in testa le circostanze con cui ormai ogni giorno deve fare i conti chi lavora nei campi, nei cantieri, nei supermercati, nella sanità. Una riflessione a cui è seguita un'osservazione negativa nei confronti della Legge Fornero, accusata di pesare sulle vite e sulle condizioni di lavoro.

Dal suo canto l'ex ministro ha voluto rispondere alle tesi espresse dalla sindacalista. Inizialmente ha fatto ricorso a un copione che da tempo recita quando riceve aspre critiche in televisione, denunciando di essere finita nel mirino dell'opinione pubblica e di molti opinionisti: " Agli attacchi personali sono abituata, lei non sa niente ". Va però detto che quella di Como non è stata una sferzata sul piano personale ma un'uscita sul merito della questione; da qui la sindacalista ha invitato Fornero ad assumersi la responsabilità politica della sua riforma.