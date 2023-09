"Ma chi la capisce?". Così la Gruber stronca le risposte della Schlein

Strani giri di parole, espressioni arzigogolate. Discorsi col retrogusto della supercazzola alla Ugo Tognazzi in Amici Miei. A un certo punto persino Lilli Gruber ha perso la pazienza. Nel corso dell'intervista a Elly Schlein, nell'ultima puntata di Otto e mezzo, la giornalista si è infatti rivolta alla leader dem con uno spiazzante contrappunto proprio sul suo eloquio. "Lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei parla così?", ha eclamato la conduttrice di La7, prendendo letteralmente in contropiede l'interlocutrice. Colpita e affondata, con tanto di risolino accennato di Massimo Giannini, presente anch'egli in trasmissione.

"Guardi, glielo spiego molto chiaramente", ha replicato lì per lì Schlein. E Gruber, punzecchiando ancora una volta la leader Pd: "Eh, ma lo deve spiegare agli italiani...". In effetti, ad ascoltare certi discorsi della deputata luganese, si avverte quasi la necessità di una parafrasi per comprendere meglio certi passaggi lambiccati. Così, su La7, Elly ci ha riprovato e si è messa ad argomentare quella sua espressione bacchettata dalla giornalista. "Vuol dire che pagare dittatori per tentare di governare i flussi, non solo viola i diritti fondamentali delle persone ma, come è evidente da quello che accade, non blocca i flussi", ha affermato la segretaria dem.

#ottoemezzo Lilli Gruber a Elly Schlein: "Ma chi la capisce se lei parla così?" https://t.co/YQ0wMvII31 — La7 (@La7tv) September 14, 2023

Nel corso della trasmissione Schlein aveva poi criticato a più riprese Giorgia Meloni (nessuna novità, dunque). "Possibile che la prima donna premier non voglia investire in infrastrutture sociali come i nidi? Aiutano a conciliare e le donne a lavorare mentre il governo invece ha tagliato il fondo per i nidi. Non vedono il nesso tra denatalità e precarietà", ha lamentato la leader Pd. Intervistata dalla Gruber, Schlein è tornata poi a parlare delle mobilitazioni dem d'autunno. "Faremo una grande manifestazione a fine ottobre sul futuro, sulla sanità, sui salari, sulla casa", ha promesso. Poi la frase sulla propria leadership. "Mi sento in sella e supportata. Ho un mandato per quattro anni, per portare il partito alle prossime elezioni politiche", ha affermato Elly, nonostante il partito dem alla vigilia delle europee sia già una caldera in continua ebollizione, fra tentativi di unità e frizioni.

Su La7 c'è stato spazio anche per l'armocromia. "Sono state scritte tante sciocchezze sul mio abbigliamento, come che avessi una camicetta di Dior da 1500 euro, mentre è costata 82 euro on line", ha precisato Elly. E l'esperta di stile di cui aveva parlato a Vogue (con successive polemiche annesse)? "Una amica a cui chiedo un consiglio se faccio un'intevista a Vogue. Dobbiamo parlare con tutti, ed è sbagliato pensare che certe riviste le leggano solo i ricchi. La moda è politica".