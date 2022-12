“Chi ha di più metta mano al portafoglio”. Sala prende di mira i milanesi

Beppe Sala, come un moderno Robin Hood, ha deciso di rimpinguare le casse di Palazzo Marino infilando le mani nelle tasche dei milanesi. Nulla di nuovo per i Comuni amministrati da sindaci di sinistra, che come Sala mettono nel loro mirini i cittadini più abbienti. Non ci sono dubbi nelle parole utilizzate dal sindaco di Milano durante il consueto brindisi di fine anno, durante il quale Sala ha dichiarato che al Comune mancano fondi per circa 50 milioni di euro. " Una questione che noi identificheremo con limitazioni e correzioni dei servizi ", ha detto il sindaco.

Una previsione nefasta per una città come Milano, che è sempre stata orientata al futuro e che, invece, rischia di trovarsi a fare importanti passi indietro. Quasi come se fosse una colpa di chi, pur non vivendo a Milano, durante il giorno usufruisce dei suoi servizi, magari perché ci lavora ma per il costo troppo alto della città è costretto a vivere fuori Milano, Beppe Sala ha detto: " Non siamo una città da 1,4 milioni di abitanti, di giorno ci sono oltre 2 milioni di persone, che godono dei servizi erogati dalla città ". Quindi come fare per risolvere il problema? La ricetta di Sala è la solita prevista dalla sinistra: " Ogni singola azione la penseremo intensificando la logica dell'Isee e la gradueremo tenendo conto dei redditi di ogni singolo cittadino. In questo momento chi ha di più, deve mettere mano al portafoglio. Io credo moltissimo nella progressività e cercheremo di applicarla al massimo ".