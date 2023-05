Amministrative, Berlusconi: "Il voto può incidere sul governo"

Silvio Berlusconi continua a essere ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano ma le sue condizioni di salute sono in miglioramento, come dimostrano le più frequenti apparizioni. Dopo il videomessaggio lungo oltre 20 minuti e inviato alla convention, il presidente di Forza Italia è tornato in video per lanciare le prossime amministrative. " Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca ", ha esordito il Cavaliere, ricordando l'appuntamento con le elezioni amministrative in un numerosi comuni, circa 700, su tutto il territorio italiano.

" Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare perchè chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano ", ha aggiunto il Cavaliere. Silvio Berlusconi si rivolge " a tutti gli elettori di Forza Italia, ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del Governo attuale di cui noi siamo la spina dorsale ", anche per ringraziare " quegli elettori che nei settecento comuni, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto, perchè questo voto alle amministrative può incidere sul peso del nostro governo ".