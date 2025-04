“Chiedi scusa e basta”. Cruciani demolisce Prodi: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è la prima volta che Romano Prodi non risponde delle sue azioni, sia come ex premier sia come libero pensatore politico. Questa volta, però, la situazione è così surreale e grave che una risposta netta, se non obbligatoria, sarebbe stata quantomeno necessaria per calmare le acque. E invece, interpellato nel merito della tirata di capelli alla giornalista di Mediaset, l’ex presidente del Consiglio ha glissato la questione e non si è scusato con la diretta interessata.

Da qui la replica di Giuseppe Cruciani. Durante il tradizionale appuntamento serale con la Zanzara, il conduttore non ha perso l’occasione per inchiodare Prodi. “Prodi dinanzi a una telecamera amica e un giornalista amico, ancora non riesce a chiedere scusa alla giornalista. Niente, nulla, zero, nemmeno una parola di scuse dopo settimane!”, ha esordito senza peli sulla lingua il giornalista di Radio 24. Che poi ha definito il comportamento del padre nobile della sinistra “una vergogna assoluta”. L’invito finale è da incorniciare: “Prodi, chiedi scusa e basta!”

La ricostruzione fatta da Cruciani, a ben vedere, non si allontana da Cruciani. Dopo settimane di silenzio assordante sul tema, Prodi si è presentato a Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. Tra le varie domande, Formigli lo ha interpellato sul battibecco accesso avuto con Lavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica e “colpevole” di avere fatto una semplice domanda sul Manifesto di Ventotene. La risposta di Prodi non ha convinto affatto.

“Lei crede che quella mossa sia stata aggressiva? Ho risposto alla domanda, non ho intimidito nessuno, da anni i giornali di destra mi colpiscono e non capisco perché", ha spiegato Prodi a Formigli. "Scusarmi? Uno si scusa di una malefatta, una cosa così piccola... Vuol dire alla fine che qualche fastidio lo do", ha concluso buttando la palla in tribuna.