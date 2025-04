Da Prodi e Formigli altro fango contro il governo ma i social li fulminano

Ascolta ora 00:00 00:00

L’intervista di Corrado Formigli a Romano Prodi, andata in onda ieri sera a Piazzapulita su La7, non ha convinto affatto i telespettatori e gli utenti sui social. I commenti non riguardano solo l’intervistato, e quindi Romano Prodi, ma spesso sono delle critiche pesantissime all’intervistatore e al tono delle domande utilizzate per “incalzare” l’ex premier.

Una delle cose che ha dato più fastidio è sicuramente la sfrontatezza con cui Prodi ha deciso di non scusarsi con Lavinia Orefici, la giornalista di Quarta Repubblica con la quale l’ex presidente del consiglio ha avuto un battibecco culminata con una tirata di capelli che ha creato molta discussione. "Lei crede che quella mossa sia stata aggressiva? Ho risposto alla domanda, non ho intimidito nessuno, da anni i giornali di destra mi colpiscono e non capisco perché", ha spiegato Prodi a Formigli. "Scusarmi? Uno si scusa di una malefatta, una cosa così piccola... Vuol dire alla fine che qualche fastidio lo do", ha aggiunto Prodi, che ha preferito buttare la palla in tribuna piuttosto che scusarsi con l’inviata di Mediaset. Da qui la reazione dei social. “E niente Prodi è come Fonzie proprio non gli viene di chiedere scusa…", ironizza un utente.

Niente da fare. Prodi se l’è presa anche con Trump: "È quello che vuole Trump, mancano però 90 giorni e può succedere di tutto. Lo spirito pubblico europeo nei confronti di Trump non è più quello nei confronti di un paese amico". Ma a far discutere sono le stesse domande del conduttore volte a mettere a proprio agio il Professore.

"Vergognoso Prodi e vergognoso uno sdraiato Formigli sulla tirata dei capelli alla giornalista", scrivono diversi telespettatori sui social. E ancora: "Formigli, io voto dalla parte vostra ma con sta roba di Prodi fate abbastanza c...", scrive un altro utente.