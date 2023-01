Chiude la "Netflix italiana". Il flop di Franceschini butta via 7,5 milioni

Nessuno è particolarmente sorpreso dalla decisione del governo di chiudere Itsart. E già questo fa pensare: dopo meno di due anni, la piattaforma voluta da Dario Franceschini – ribattezzata con incredibile entusiasmo la “Netflix della cultura italiana” – chiude i battenti. L’atto ufficiale della messa in liquidazione risale al 29 dicembre 2022, ma la notizia è arrivata con il nuovo anno: il nuovo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha deciso di non metterci – o meglio sprecare - altri soldi e di staccare la spina.

Il clamoroso flop di Franceschini

“Le potenzialità della rete sono straordinarie, Itsart è un modo nuovo di offrire la cultura italiana a tutte le persone che potranno da casa aggiungersi a quelle che continueranno ad andare a vedere gli spettacoli dal vivo” . E ancora: “Itsart è un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico, nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo” . Con queste parole il volto di spicco del mondo Pd presentava Itsart nel maggio del 2021, voluta dal suo ministero e realizzata da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con Chili. Un progetto partorito nel 2020, durante i mesi di lockdown: il governo voleva sfidare i colossi privati per esportare la cultura nostrana e “proiettarla nel futuro”. Film, serie, spettacoli, documentari, musica: di tutto e di più.

Entusiasmo alle stelle, ma solo da parte di Franceschini. Sono bastati pochi mesi per capire il potenziale fallimentare di Itsart: come confermato da Il Foglio, appena 141 mila utenti registrati per un totale di 246 mila euro di incassi. Cifre decisamente ridicole, considerate le spese: nel 2021 sono stati sborsati 7,5 milioni di euro, di cui 900 mila per il personale.

Un disastro che non sorprende

I dubbi su Itsart non sono mai mancati. Gli artisti in prima fila, con qualche incertezza su tempistica, metodo e merito, a partire dalla questione diritti. Ma è stato un altro il dettaglio a fare storcere il naso a molti: diversi contenuti a pagamento sulla piattaforma erano in realtà disponibili gratis altrove. Basti pensare a uno dei pezzi pregiati della collezione della Netflix franceschiniana, ovvero il concerto di Claudio Baglioni, disponibile su Youtube senza sborsare un euro. Insomma, un disastro annunciato. E ora potrebbe agire la Corte dei Conti, che ha tutte le carte a disposizione per valutare eventuali richieste di risarcimento.