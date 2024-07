"Ci dipingono come non siamo, ma italiani con noi". Lo sfogo di Arianna Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

"Spesso provano a dipingerci per qualcosa che non siamo, ma la maggioranza degli italiani è al nostro fianco: segno che stiamo facendo bene". Arianna Meloni non cita l'inchiesta di Fanpage e le strumentali polemiche sul fascismo immaginario, ma il riferimento lo si coglie tra le righe. La responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, aprendo "Piazza Italia", la festa della federazione romana del partito, ha rilanciato e sottolineato il ruolo che il movimento guidato da Giorgia Meloni si è conquistato. "Il partito è più tonico e vivo che mai", ha detto.

"Noi siamo prima di tutto militanti. Oggi abbiamo realizzato un sogno, siamo un grande partito della nazione siamo il partito dell'orgoglio di sentirsi italiani, della coerenza che non abbiamo mai tradito, siamo un partito di patrioti, persone che ogni giorno con ogni azione dimostrano che prima di tutto c'è l'interesse dell'Italia", ha affermato la sorella del premier inaugurando la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia in piazza Vittorio a Roma. Nella medesima occasione, la responsabile dalla segreteria politica di Fdi ha fatto poi riferimento alla specifica situazione del partito nella Capitale.

"Abbiamo organizzato una grande stagione congressuale, messo mano a tutte le federazioni e riorganizzato la federazione di Roma, e oggi partiamo per questo nuovo impegno che è quello di costruire una grande federazione della città più bella del mondo. Una federazione capace di costruire ed elaborare un progetto, una proposta per il governo di questa città. Questa piazza è il primo passo per iniziare questa grande stagione", ha affermato Arianna Meloni. Quindi, ha esplicitato la prospettiva politica sulla Città Eterna.

"Elaboreremo una nuova proposta per questa città e sono sicura che col nostro impegno i romani capiranno la bontà della nostra politica e ci daranno forza, e forse ci riconsegneranno il governo di questa città. Non possiamo sbagliare, è la città più bella del mondo, questa è Roma", ha dichiarato la sorella di Giorgia Meloni.

Non è mancato poi uno sguardo al percorso di Fratelli d'Italia a livello nazionale ed europeo, dopo le elezioni per il rinnovo dell'Europarlamento che hanno confermato il partito ai massimi livelli di

"Siamo gli unici partiti di governo d'Europa, insieme a Forza Italia e alla Lega, a crescere. Dopo due anni di governo. Oggi siamo un grande partito, siamo il partito della nazione", ha concluso Arianna Meloni.