"Ci fate prendere un sacco di voti". Così Arianna Meloni difende la sorella

Fratelli d'Italia si è oggi riunito a Roma per celebrare il primo anno del governo Meloni. Al teatro Brancaccio c'erano i ministri, gli eletti e gli elettori. Ci sarebbe dovuta essere anche Giorgia Meloni, che però ha spiegato di essere, anche lei, un "essere umano" e di non essere riuscita oggi a presenziare. Per il premier era più importante essere a casa in questo momento e si è detta certa di trovare negli uomini e nelle donne della militanza la giusta comprensione. Al teatro, però, c'era Arianna Meloni, che è stata intercettata dai giornalisti una volta finita la convention.

Numerose le domande che sono state fatta alla sorella sullo stato di benessere del premier, al pari di quanto accaduto ieri con lo stesso presidente del Consiglio. " Se a voi vi sembra normale questo tipo di stampa ragazzi ditelo voi, vi rispondete da soli, grazie per il lavoro che fate perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti ", ha detto ai giornalisti che l'hanno assediata. Le vicende personali del premier sono note a tutti ma, in quanto tali, esiste un limite che non dev'essere superato e che va rispettato, soprattutto perché di mezzo c'è una bambina di 7 anni.

" Questo non è giornalismo, è pettegolezzo ", ha concluso Arianna Meloni, prima di rispondere stizzita all'ennesima domanda su come stia in questo momento sua sorella: " Secondo lei? Come sta? ". Comprensibile il fastidio davanti a domande di questo tipo, che per altro hanno anche risposte ovvie e che non hanno bisogno di essere esplorate. È stato Guido Crosetto dal palco ad annunciare l'assenza del premier, che era stata data per sicura presenza. " Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene ", ha detto il ministro della Difesa durante l'incontro.