"Ci sarò da semplice iscritto". Bersani riprende la tessera del Pd e avvisa Schlein

L'Articolo Uno, che da oggi cessa di esistere come tale confluendo nel Partito democratico, ha tenuto la sua ultima assemblea alla fabbrica ex Whirlpool di Napoli. Presenti tutti i principali esponenti, tra i quali anche Pierluigi Bersani, che ha offerto il suo massimo sostegno al partito ora guidato da Elly Schlein. " C'è una novità, nella nuova situazione alla quale abbiamo dato un contributo. La nostra ispirazione può avere uno spazio dentro la discussione del Pd, senza più il rischio di fraintendimento o di anatemi. Ecco, se è così, e io penso che sia così, in libertà e da semplice iscritto ci sarò anche io ", ha dichiarato l'ex segretario dem. A Napoli si è presentato anche il nuovo segretario del Pd, intervenuto dopo il discorso di Bersani.

" È difficile parlare, dopo l'emozione di ascoltare quello che è stato il mio segretario oggi da sua segretaria, in qualche modo. Se io sono qui è per il suo e il vostro impegno di questi anni ", ha detto Schlein, che è stata accolta da un lungo applauso e, raggiungendo la prima fila della platea, ha abbracciato il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza. L'intervento di Bersani ha coinvolto anche l'attuale maggioranza di governo perché, come sempre, da sinistra non sono in grado di portare un intervento che si incentri esclusivamente sugli obiettivi e sulle prospettive sena coinvolgere la destra. " In questa nostra avventura, non ci hanno dato ragione in molti, ma non avevamo tutti i torti. La nostra destra-destra non va confusa con destre recenti anche un pò improvvisate, che sbrigativamente possiamo definire populiste. La nostra destra ha una storia lunga alle spalle, ha un'organizzazione di partito novecentesca, centralizzata e ramificata, un'ideologia nativa alle spalle, conservatrice o regressiva nei diritti civili, revisionista in sede storica e culturale, iperatlantica ed eurocritica, corporativa e gerarchica ", ha dichiarato l'ex segretario del Partito democratico.