“Ci siamo vestiti uguali”. Il Papa scherza con Giorgia Meloni

Giorgia Meloni e Papa Francesco hanno partecipato al convegno sulla natalità, che si è svolto con leggerezza e cordialità, in un clima di impegno reciproco e di collaborazione. Tra i due è emersa anche una nota di confidenza quando il Papa, prima di iniziare a parlare, ha notato l'abbigliamento del presidente del Consiglio: " Oggi ci siamo vestiti uguali... ". Il premier si è presentato indossando un elegantissimo completo con giacca longuette e pantaloni bianchi, dello stesso colore dell'abito talare del Papa. Il siparietto si è svolto al termine degli Stati Generali della natalità, mentre i due lasciavano il palco salutandosi calorosamente.

La loro presenza ha suggellato l'incontro, incentrato su natalità e deriva demografica, ossia due sfide decisive per il futuro, economico e sociale, perchè i figli non sono beni individuali, ma persone che contribuiscono alla crescita di tutti. Seppur utilizzando parole diverse, sia il Papa che il presidente del Consiglio hanno indicato la lotta alla denatalità come una priorità da affrontare subito, per passare, come spiegato dal Pontefice, " dall'inverno alla primavera demografica ". Ma questo può essere reso possibile solamente con l'adozione di politiche lungimiranti, che siano in grado di predisporre un terreno fertile. E visto che il terreno è " comune, come comuni sono la società e il futuro, è necessario affrontare il problema insieme, senza steccati ideologici e prese di posizione preconcette ", ha proseguito il Pontefice.

La storia, infatti, " non è segnata " e citando la Bibbia, " nei deserti più aridi che Dio apre strade nuove. Cerchiamo insieme queste strade ". Insieme, uniti, come il pensiero comune sulla natalità e l'importanza sociale delle nascite che accomuna Francesco e il presidente Meloni. Il Pontefice ha sottolineato come, in base ai dettami della Chiesa, " la natalità, così come l'accoglienza, che non vanno mai contrapposte perchè sono due facce della stessa medaglia e ci rivelano quanta felicità c'è nella società ".