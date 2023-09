"Ci vuole cacciare". "Schlein ascolti": il caos del Pd si allarga

Clima rovente nel Partito Democratico, sempre più una polveriera. La fuga in Liguria destinazione Calenda di trenta dirigenti ha confermato i malumori nei confronti della linea di Elly Schlein, ma la segretaria non sembra intenzionata a ricucire, anzi. Le parole alla festa del Fatto Quotidiano hanno acuito le divisioni e il clima nell’area riformista dem è di stupore, sconcerto e irritazione. C’è la consegna del silenzio per "rispetto dei militanti" alla vigilia della chiusura della festa nazionale di Ravenna, ma le chat ribollono.

"Delle due, l'una: o Schlein non ha capito che sta succedendo nel partito, nei territori oppure ci vuole buttare fuori" , dice un dirigente della minoranza all'Adnkronos. Parole nette, forti, che seguono il monito di Lorenzo Guerini: “Non si può ignorare il disagio”. Nella serata di sabato è arrivato anche il commento di Stefano Bonaccini: "Io penso che chi esce sta sbagliando, ma quando vieni eletto segretario di un partito hai il dovere di ascoltare e rappresentare anche chi non ti ha votato tra gli iscritti, bisogna anche cogliere qualche malessere", le sue parole alla festa nazionale dell'Unità a Ravenna.

"Io non mi sento minimamente a disagio, ma mi aspetto che domani Elly Schlein faccia un discorso che rassicurerà sul fatto che abbiamo bisogno non di un partito che diventi più piccolo e più radicale ma che diventi più largo e che sappia essere il perno di un nuovo centrosinistra” , ha aggiunto Bonaccini: “Non possiamo deludere le aspettative di milioni di persone che dopo tante sconfitte hanno voglia di vederci presto tornare a vincere".