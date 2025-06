Meloni detta la linea: "Cittadinanza? In Italia abbiamo un'ottima legge"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è intervenuta in collegamento con l'evento per celebrare il 25esimo anniversario della fondazione del quotidiano Libero per mano di Vittorio Feltri, che il premier ha definito come "un grande atto di coraggio", "una scelta che ha consentito di rendere più purale il mondo dell'informazione".

Uno dei temi trattati è stata la cittadinanza, in riferimento al referendum: " Dall'inizio di questa vicenda non ho capito il senso di presentare referendum abrogativi di leggi fatte dalla sinistra e dire che era un test per il governo: invece mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni e il risultato è abbastanza chiaro. Nella maggioranza non cambia niente noi andiamo avanti con il nostro lavoro ".

una sciocchezza chiedere di ridurre il periodo per la cittadinanza, solo chi vive nei salotti esclusivi pensava fosse una buona idea. In Italia abbiamo un'ottima legge

E proprio sulla cittadinanza il premier ha sottolineato che "".

Articolo in aggiornamento