"Col Pd per battere il governo". Renzi prepara l'alleanza anti-Meloni

"Caro Pd, metti Elly Schlein nelle condizioni di costruire un'alleanza guidata dal Pd e noi ci saremo". Sul finire di un'estate politica a dir poco movimentata, Matteo Renzi riappare tra i compagni d'un tempo e dà prova di un camaleontismo politico da applausi. Dal palco della Festa dell'Unità di Pesaro, il leader di Italia Viva ha infatti teso la mano al partito dem (criticato fino a pochi mesi fa) per auspicare la nascita di un comune fronte anti-Meloni. "Voglio un'alternativa. Con Elly Schlein non siamo migliori amici", ha ammesso l'ex premier, spalancando però la porta a un'alleanza con il Pd.

Sul palco di Pesaro, Renzi lo ha esplicitato senza giri di parole. "Voglio stare in una coalizione guidata dal Pd", ha affermato. E al contempo ha cercato di delineare il perimetro del possibile accordo politico. "Non ce l'ha chiesto il dottore di fare l'alleanza, l'ha proposto Elly Schlein con un atto di intelligenza politica. Se la linea politica del Pd la dà Elly Schlein io ci sto, se la linea la dà Travaglio fate da soli", ha detto infatti l'ex premier, facendo l'occhiolino alla segretaria dem. Rivolgendosi al popolo piddino, infatti, il fondatore di Italia Viva ha infatti rilanciato: "Non massacrate la vostra leadership, non fate fuoco amico sul segretario del Pd, non fate quello che avete fatto a Veltroni o a me, fatele costruire questa coalizione".

Messaggio chiarissimo, rivolto da una parte alla compagine dem e dall'altra alla sfera pentastellata. Dopo aver detto peste e corna dei 5s, ora Renzi si è rivolto infatti a Giuseppe Conte tentando un approccio diverso (sferzante, certo, ma perlomeno aperto al dialogo): "Il passato è passato, non torna. Oggi o si fa l'alleanza di centrosinistra o va avanti la Meloni. Vi va bene questo governo? Il modo per tenere questo governo è dividersi". Con altrettanta enfasi, tuttavia, Renzi ha anche sbertucciato il leader del Movimento, incalzandolo così: "Lui dice 'Renzi non è di sinistra'... Io non di sinistra? Se me lo dice qualcuno qui alla festa dell'Unità sono d'accordo, ma se me lo dice Giuseppe Conte c'è qualcosa che non torna. Io lezioni di sinistra da Giuseppe Conte non ne prendo. Io firmavo per i diritti civili mentre lui faceva i decreti sicurezza con Salvini, io lavoravo con Obama, lui non sa scegliere tra Trump e Harris, tra Macron e Le Pen...".

"Facciamo un accordo, non parliamo più del passato: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, scordammoce o passato... portiamo il centrosinistra a vincere, questa è la sfida", ha rilanciato il leader di Iv, ora intenzionato a valutare un apparentamento con la sinistra, dopo la debacle del partito alle recenti europee. "Il centrodestra è bravo a stare insieme: litigano dalla mattina alla sera e poi al momento opportuno stanno insieme. Vedremo se il centrosinistra lo fa.

Iv fa perdere voti? Questo ragionamento lo ha fatto Enrico Letta nel 2022, dicendo 'Iv ci fa perdere voti' no Iv gli ha fatto perdere le elezioni perché è normale che si sta al centro a giocare la partita decisiva", ha affermato l'ex premier, scoprendo così le carte della sua: "Compagni e amici del Pd non siate avari, è il momento della politica, mandiamo a casa il governo di centrodestra".