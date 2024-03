"Pd partito delle tasse". Renzi chiude la porta alla Schlein

A Firenze è il weekend della Leopolda e Matteo Renzi gioca il ruolo del mattatore con il "suo" popolo. Non sono mancate, da parte del segretario di Italia viva, frecciatine e riferimenti non troppo velato al suo ex partito, il Pd, che ormai con Elly Schlein naviga a vele spiegate verso le braccia di Giuseppe Conte e del Movimento 5 stelle. Facendo riferimento a Firenze, la sua città, Renzi ha spiegato ai microfoni di una televisione locale che " col Pd è finita perché il Pd ha cambiato posizione rispetto al passato ".

Nello specifico, ha proseguito l'ex premier, " il Partito democratico di Firenze è il partito che fa cassa con multe. A me questa è una cosa che fa uscire di testa. Noi non tassiamo i cittadini che vanno a 51 km l'ora su una strada a quattro corsie ". Non è nulla di diverso rispetto a quello che, per esempio, fa il sindaco Beppe Sala a Milano. " I soldi delle multe vanno messi sulla sicurezza stradale ", ha aggiunto Renzi, sottintendendo che da parte di Palazzo Vecchio i proventi delle multe vengano impiegati per altri scopi. E sempre puntando il dito contro l'attuale governance del Comune gigliato, il segretario di Italia viva dal palco della Leopolda è tornato a parlare del tema dello stadio della Fiorentina. " Vorrei lanciare ancora un appello perché in questa città prendere 55 milioni di euro che arrivano dall'Europa e metterli nello stadio di una società di serie A quando abbiamo i problemi delle palestre, degli impianti, delle scuole, degli ospedali, delle periferie, mi sembra un assurdo ", ha detto ancora Renzi.