Lo sfregio di Avs in Aula nel giorno del ricordo di Berlusconi

I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato l'Aula di Montecitorio durante la commemorazione a due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Un anno fa, il vicecapogruppo di Avs Marco Grimaldi è stato tra i protagonisti di un duro botta e risposta con i parlamentari azzurri, tra i quali Pietro Pittalis.

Grimaldi, intervenendo sulla separazione delle carriere dei magistrati aveva accostato l'eredità politica di Berlusconi alle inchieste a carico di Dell'Utri. "Sto ancora aspettando le scuse...", ha detto oggi il deputato di Avs. "Sconcezze, maldicenze e pattume ascoltati dai banchi delle opposizioni" da "omuncoli scappati di casa, non consentiamo che infanghino la memoria di Berlusconi", era stata la replica del forzista Pittalis. Il tutto si era concluso con una bagarre in Aula.

Intanto alcuni parlamentari di Forza Italia hanno condiviso un loro ricordo del Cavaliere. Paolo Barelli, capogruppo degli azzurri alla Camera, non ha dubbi sul fatto che Silvio Berlusconi "non rimane solo nei nostri cuori e nel futuro di Forza Italia, ma appartiene alla storia del Paese. Una persona ed un politico che hanno lasciato il segno". E ancora: "Oggi, per noi, è un momento sì di dolore, ma anche un momento per riconoscere la grandezza del nostro presidente che ci dà uno spunto e una determinazione ad andare avanti, nel solco dei suoi insegnamenti", ha continuato Barelli il cui intervento è stato scandito da vari applausi. Della figura dell'ex premier hanno parlato anche Francesco Saverio Romano, di Noi moderati, Nicola Ottaviani, della Lega, e Gianfranco Rotondi, di Fratelli d'Italia

“A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ricordiamo con profonda commozione un leader insostituibile", ha dichiarato Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori azzurri. Che, poi, ha aggiunto: "Sono passati già due anni dalla sua scomparsa che ha lasciato un vuoto che nessuno potrà colmare. Ricordarlo oggi significa ricordare un uomo che ha saputo cambiare il corso della storia italiana". Secondo il capogruppo dei senatori di Forza Italia, "Berlusconi, infatti, ha liberato la destra da una marginalità ingiusta, ha creato il centrodestra e con esso una visione nuova e moderna del nostro Paese". Ma non solo.

"È stato protagonista di storiche iniziative di dialogo e di pacificazione. Aveva la capacità di riunire intorno allo stesso tavolo personalità come Putin e Bush. Costruiva ponti - ha poi concluso Gasparri - anche tra gli interlocutori più difficili”.