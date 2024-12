Il comune a guida Pd offre patrocinio al cantore "della rivoluzione del 7 ottobre"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l’intervento all’Università Statale di Milano, lo scrittore Filippo Kalomenìdis è pronto a presentare il suo ultimo libro, "La Rivoluzione Palestinese del 7 Ottobre", nella sua Sassari. Appuntamento martedì 17 dicembre, alle 18.30, all’ Ex Ma. Nulla di sorprendente, considerando che pressoché ogni sabato nelle piazze italiane c’è qualcuno che inneggia contro Israele, spesso anche a favore di Hamas. Ma in questo caso c’è un dettaglio che non passa inosservato: il patrocinio del Comune di Sassari. A guida Partito Democratico.

Le posizioni di Kalomenìdis non sono sconosciute. È lo stesso scrittore a rivendicare il suo appoggio alla causa palestinese sui social network. Basterebbe dare uno sguardo alla sua pagina Facebook, dove compare una foto di Yahya Sinwar, spietata mente dietro all’attacco contro Israele. Bilancio di oltre 1.400 morti, con palestinesi (e membri dell’Unhcr) in festa. Come raccontato da Alberto Giannoni su queste pagine, ecco un passaggio del suo saggio che non lascia grandi margini di interpretazione: “Nella gioia creatrice di un futuro imprevedibile senza catene né limiti, il luminoso incantevole sorriso dei rivoluzionari traspare dalla keffyeh arrotolata sul viso, e invita alla danza sopra i carrarmati nemici” .

Le università rappresentano una delle roccaforti del mondo pro-Pal, ma risulta piuttosto strano che il Comune di Sassari ci metta la faccia in questo modo. E infatti non mancano le polemiche sui social. Tranchant l’affondo di Iuri Maria Prado nei confronti dell’amministrazione guidata da Giuseppe Mascia: “Il sindaco del Comune di Sassari, che offre patrocinio alla propaganda filo-terrorista e genocidiaria antisemita, è del Pd, giusto?” . Anche in questo caso non ci sono grosse sorprese.

Tra correnti anti-israeliane e i Giovani Democratici in piazza con la kefiah, il Pd ha assunto posizioni controverse fin dal 7 ottobre 2023. L'episodio sassarese è l'ennesimo esempio. Per il momento nessun commento da parte degli esponenti, così come nessuna replica da parte dell’autore del saggio, ma la polemica è destinata a continuare.