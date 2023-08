"Concentratevi su altro". L'ennesima giravolta di Calenda

Carlo Calenda non è mai stato un politico affidabile, come dimostra la sua recente storia sotto gli occhi di tutti. Ha sempre detto e fatto tutto e il contrario di tutto, incapace di rimanere all'interno di un'alleanza o di un partito in cui lui non fosse l'unico gallo nel pollaio. La giravolta più eclatante l'ha fatta un anno prima delle elezioni politiche, alleandosi con il Pd e poi rompendo prima ancora di arrivare a settembre, per creare una coalizione con Italia viva e poi rompere anche con questa. Difficilmente ora Calenda troverà alleati pronti a tendergli una mano, anche perché pur di dare contro ai suoi ex amici politici, come può essere Matteo Renzi, è addirittura pronto a rinnegare le sue stesse dichiarazioni.

Lo dimostra l'ultimo post condiviso sui suoi profili social all'alba di una nuova stagione politica, che si preannuncia particolarmente calda: " Riparte la politica e riparte nel peggiore dei modi perché anziché occuparsi del salario minimo, della sanità a pezzi, della scuola, si occupa di riforme istituzionali. E lo farà nel peggiore dei modi, presentando nei prossimi giorni - probabilmente il governo - un disegno di legge per l'elezione diretta del presidente del Consiglio ".

Quindi, ha aggiunto: " Questo non c'è in nessuna parte del mondo perché, così facendo, il presidente della Repubblica, se non più eletto dal popolo, di fatto non conta più niente. Altro problema è che così, non puoi mai sfiduciare il presidente del Consiglio, senza far cadere la legislatura. Quindi succede che ti tieni il premier anche se è il peggiore di tutti ". E rivolgendosi alle forze di maggioranza conclude: " Concentratevi sui problemi che preoccupano in questo momento gli italiani: salario, sanità, investimenti e Pnrr e facciamo una commissione bicamerale redigente che, con tutta calma, affronti i problemi, veri, che impediscono allo Stato di funzionare ".