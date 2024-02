Congresso Fi, lettera dei figli di Silvio

Roma - La famiglia Berlusconi non dimentica che per Silvio Forza Italia era "il sesto figlio", come lui stesso diceva. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi non saranno domani al Congresso nazionale degli azzurri all`Eur ma un loro messaggio ribadirà che il legame rimane sempre.

Lo leggerà Antonio Tajani, che ieri ha presentato la sua candidatura (unica) a segretario nazionale e sabato a Palazzo dei congressi sarà eletto, aprendo una stagione nuova del partito. Da poco il vicepremier e ministro degli Esteri è stato a colazione nella casa milanese di Marina Berlusconi, con Gianni Letta e lì si è deciso di far arrivare un chiaro segnale di continuità della famiglia a Fi, come a settembre alla festa di Paestum.

In 30 anni Fi ha celebrato solo un congresso nel 1998, se non si calcola quello del Pdl, ma Tajani ha in mente per il futuro una dirigenza molto più orizzontale, di squadra, con una vasta consultazione della base. Alla sua candidatura sono collegate due liste. La prima con 6 candidati alla segreteria, cui si aggiungeranno altri 9 che il segretario nominerà: Cristina Rossello, coordinatrice a Milano; Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato; Mauro D`Attis, vicepresidente della commissione Antimafia e coordinatore Puglia; Marcello Caruso, coordinatore regionale Sicilia; Francesco Silvestro, presidente della commissione bicamerale Affari regionali e Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e commissario azzurro nella città. La seconda lista è di 20 candidati al Consiglio nazionale. Saranno poi importanti i 4 vicesegretari da eleggere sabato. La deputata Marta Fascina dovrebbe venire e l`ex compagna di Berlusconi ha spianato la strada al trentaseienne Stefano Benigni, già responsabile dei giovani azzurri. Gli altri dovrebbero essere il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, la responsabile Esteri Deborah Bergamini, mentre il governatore della Sicilia Renato Schifani non è rientrato nella rosa.

Dal podio parleranno i ministri azzurri Paolo Zangrillo per la Pubblica amministrazione, Elisabetta Casellati per le Riforme, Anna Maria Bernini per l`Università, Gilberto Pichetto Fratin per l`Ambiente e i vicesegretari.

I contenuti del Congresso sono nei 7 ordini del giorno: Europa ed esteri, riforme come veicolo dell`economia, ambiente ed energia con il nucleare, agricoltura, giustizia con la separazione delle carriere, welfare e sanità e riformismo.