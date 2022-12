"Connotati regressivi". Il Pd guarda al passato (e se n'è accorto pure Bonaccini)

Indietro popolo, alla riscossa. Nel Pd c'è chi guarda al futuro con la nostalgia del passato. Se n'è accorto pure Stefano Bonaccini, uno dei principali candidati alla nuova segreteria del partito. Discutendo delle traiettorie che i dem dovranno seguire per salvarsi dalle attuali sabbie mobili, il presidente dell'Emilia Romagna non ha usato giri di parole ha denunciato di avvertire pulsione interne a " cambiamenti regressivi ". Un vecchio vizio di certa sinistra, che proprio non riesce a ripensare se stessa se non attingendo agli antichi paradigmi ormai sconfessati dalla Storia.

"Avverto pulsioni regressive"

Il rischio del vecchio che avanza accompagna da sempre i progressisti duri e puri, incendiari a parole ma nei fatti inclini a ragionare in retromarcia. Lo stesso Bonaccini ha lanciato il proprio allarme al riguardo. Riferendosi al dibattito interno al Pd, il candidato segretario ha affermato: " Sento ogni tanto la contrapposizione tra capitale e lavoro come se fossimo all'inizio del secolo scorso, è surreale ". E ancora, confrontandosi con i propri competitor per la successione a Enrico Letta, ha ammonito: " Avverto pulsioni al cambiamento con connotati regressivi ". Poi ha assicurato di voler contrastare questa tendenza, che - ha sentenziato - " segnerebbe la fine del Pd e che ci porterebbe su binari minoritari. È già successo in altri Paesi vicini, il rischio è che avvenga anche qui ".

I dem che guardano al passato

A chi si riferiva il barbuto presidente di Regione? Qualcuno ipotizza che volesse rifilare un'allusiva frecciata a Elly Schlein, ritenuta la candidata alla segretria che più incarna lo spirito della sinistra militante. Chissà. Il presidente dell'Emilia Romagna in realtà non ha fatto nomi, eppure la sua critica è sembrata piuttosto circoscritta. Riferita a chi, ancora, si ostina a leggere l'attualità con le lenti del passato. E nel Pd, a ben vedere, sono molti i nomi che si potrebbero ascrivere a tale categoria. Basti pensare ai tanti esponenti che, un giorno sì e l'altro pure, si stracciano le vesti per un presunto allarme fascismo in realtà privo di fondamento. Per non parlare poi di quanti agitano antiche battaglie ideologiche e di retroguardia come fossero urgenze per la quotidinità del Paese.

Il dibattito sul Pd del futuro

Proprio sul decisivo rapporto tra identità e futuro, sul quale il nuovo Pd si giocherà molto, Bonaccini ha offerto la propria interpretazione. " Sono valide le nostre ragioni di 15 anni fa? Anche nome e simbolo, non ho tabù, dipendono da questa risposta o è solo tattica e marketing, una cosa di forma e non di sostanza. La mia risposta è sì, non per orgoglio o appartenenza ma perchè costruire una grande forza riformista e progressista, europea, risponde all'interesse nazionale ", ha affermato il candidato alla segreteria dem durante il proprio intervento in videoconferenza col Nazareno.

Il rischio dell'irrilevanza