Conte aggredito da un no vax: colpito al volto in piazza durante un evento a Massa

Aggressione per Giuseppe Conte durante un evento elettorale a Massa, dove il leader del Movimento 5 stelle si trova per lanciare la volata al suo candidato in vista delle prossime elezioni comunali. L'autore dell'attacco all'ex premier è stato un esponente della galassia no vax che lo ha colpito al volto a mani nude. Il tutto è avvenuto poco dopo l'arrivo in piazza dell'onorevole, quando il presidente del M5s si è avvicinato a una piccola cerchia di persone che si era radunata per salutarlo. Tra loro, pare ci fosse anche l'aggressore, che fingendo di voler stringere la mano a Conte l'ha, invece, colpito.

L'uomo ha inveito contro l'ex presidente del Consiglio per le misure di contenimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. L'intervento del cordone di sicurezza è stato immediato e l'aggressore è stato rapidamente allontanato mentre tutte le altre persone in piazza lo facevano oggetto di cori e insulti. I presenti si sono, quindi, stretti attorno al leader del Movimento 5 stelle. " Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l'intero Paese, come accaduto durante la pandemia ", ha poi commentato l'ex premier.

IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE A GIUSEPPE #CONTE A MASSA. L'AGGRESSORE DA UNO SCHIAFFO E URLA pic.twitter.com/Co19owZaoZ — AgenziaItaliaNews.it (@ItaliaNewsTW) May 5, 2023

Conte, quindi, ha aggiunto: " Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti. Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili ". Il presidente dei pentastellati, quindi, ha concluso: " Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta. Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico ". L'autore del gesto è Giulio Milani, che all'Adnkronos ha dichiarato: " Ma quale sganassone, è stato uno schiaffo pedagogico. Da ex elettore M5S, ex militante deluso, ed ex rappresentante di lista... Non ho aggredito Conte, ho semplicemente usato il minimo della forza possibile. Il mio è stato un buffetto, per notificargli il mio disprezzo morale. Mio e di milioni di persone ".

Al presidente dei 5 Stelle è arrivato subito il messaggio di vicinanza da parte del ministro Matteo Salvini: " Solidarietà a Giuseppe Conte. La violenza non può essere tollerata. Mai ". Messaggio simile anche da parte di Elly Schlein: " Sono vicina a Giuseppe Conte e a lui esprimo la solidarietà mia e di tutta la comunità del Partito Democratico per l'aggressione subita oggi in Toscana. Usando la violenza non si affermano le proprie ragioni ma solo la propria vigliaccheria ".