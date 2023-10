"Agiremo in giudizio". Conte contro il presidente della Comunità ebraica di Milano

"Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza, ma non c'è stata nessuna smentita". Così, in un lungo post su Facebook, Giuseppe Conte ha annunciato di voler agire contro Walker Meghnagi, presidente della comunità del capoluogo lombardo, che dal palco del presidio in sostegno a Israele a Milano ha rivolto accusato di antisemitismo il Movimento Cinque Stelle.

"Non gli possiamo permettere questa grave, intollerabile diffamazione, che getta fango sui valori, sulle idee e sulla storia dei rappresentanti, degli attivisti, dei cittadini che sostengono la nostra comunità politica", ha scritto Conte secondo cui il discorso di Meghnagi tenuto durante la manifestazione del Foglio è non solo "un insulto gratuito, denigratorio, intollerabile", ma anche "una grave offesa alla dignità etica, morale e politica della nostra comunità".

Conte accusa il rappresentante della Comunità ebraica di Milano di essere " propalatore di falsità e diffusore di odio, ingannando i cittadini che non hanno voglia e tempo per raccogliere informazioni più accurate e veritiere" . Queste le frasi "incriminate" di Meghnagi: " Stasera manca un partito. Non li vogliamo perché sono antisemiti. Non li vogliamo. Tutti gli ebrei di Milano sono uniti, tutti gli ebrei in Italia sono uniti" .

Il Movimento 5 Stelle, in un primo momento, non viene dunque esplicitamente citato, ma dopo la richiesta di un chiarimento da parte dei cronisti, Meghnagi dice: "Lo confermo, non ho paura. Basta andare a leggere quello che scrivono. Non li vogliamo". E poi invita Conte a "studiare" e a "leggere qualche libro" aggiungendo: "Se vuole posso regalargliene io qualcuno di importante, o fare delle lezioni a lui e ai suoi deputati anche gratis".