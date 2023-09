Conte si mangia tutti i temi caldi del Pd. Il "campo largo" è un atto di sottomissione

Come nelle più classiche relazioni sado-maso, il Pd sta improvvisamente ri-scoprendo che dell'azzimato Giuseppe Conte, del comico in disarmo Beppe Grillo e di tutta la compagnia di giro Cinque Stelle non ci si può fidare. Altro che "campo largo", alleanza di ferro "sui temi", fronte comune contro la destra: appena gli ingenui dem si girano, quelli li pugnalano alle spalle. E loro ci restano malissimo, perchè (nonostante sia successo a intervalli regolari per un decennio, dall'indimenticabile gang-bang in streaming contro Bersani, nel 2013, a oggi) vengono sempre presi di sorpresa.

Nel giro di un paio di giorni, i Cinque Stelle hanno prima scavalcato a destra il Pd sul tema immigrazione, posizionandosi sulla linea Salvini e accusando gli alleati di volere "l'invasione" e "l'accoglienza indiscriminata", poi riscavalcato Elly Schlein a sinistra appropriandosi della sua ultima trovata, la settimana cortissima di "quattro giorni di lavoro a parità di salario". Conte rivendica di aver già da tempo presentato la proposta, e di volerla dedicare " alla memoria del sociologo Domenico De Masi " che gliela ha ispirata (il che deporrebbe, pace all'anima di De Masi, a sostegno dell'ipotesi che si tratti di corbelleria). Il problema, che sta seminando il panico al Nazareno, è che lo spregiudicato opportunismo di Conte, e il suo pendolare buttarsi a destrissima o a sinistrissima a seconda delle convenienze, funziona: non certo ad allargare i consensi per l'opposizione, ma a far sì che M5s rubi voti al Pd. Quel che perde Schlein, ormai inchiodata intorno (per lo più sotto, a seconda dei sondaggi) al 20%, guadagna lui, che galleggia tra il 16 e il 17%. " Non dobbiamo più rispondere alle loro provocazioni ", si raccomanda la segretaria ai suoi, " perchè così facciamo solo il gioco di Conte ". Ma nessuno la ascolta.