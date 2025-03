Conte: "Troppo pluralismo nel Pd...". E i riformisti dem partono all'attacco

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ho apprezzato molto la posizione di Schlein quando ha detto no a questo piano di riarmo, è una buona premessa per impostare un progetto di alternativa al Governo Meloni da parte di forze progressiste". Giuseppe Conte, leader del M5s, nel corso di un incontro alla Stampa Estera, plaude alla linea tenuta dalla segretaria del Pd in occasione del voto sul piano di riarmo dell'Ue voluto da Ursula Von Der Leyen.

"Sicuramente la politica estera sarà un pilastro fondamentale per un'alternativa di Governo, perché se dobbiamo rincorrere la politica estera di Meloni... che alternativa puoi presentare agli italiani se voti come Meloni per un'escalation militare?", si chiede Conte che, poi, punzecchia il Pd per essersi dimostrato "un partito 'troppo plurale'". E aggiunge: "Quando il tuo leader prende una posizione così chiara...qualche chiarimento adesso andrebbe operato, ma non riguarda me, riguarda un'altra forza politica".

Parole che hanno destato l'irritazione dei parlamentari dem. "Siamo troppo plurali, dice quello. E aggiunge: servirebbe un chiarimento. A casa nostra, mica la sua. Magari conta su purghe, epurazioni. Come hanno sempre fatto da lui. Ci vorrebbe più rispetto. Quanta pazienza, quanta", ha commentato sui social il senatore Pd Filippo Sensi.

"Sottoscrivo le parole di Filippo Sensi", gli fa eco la senatrice Pd Simona Malpezzi intercettata da LaPresse. "Ognuno dovrebbe imparare a guardare in casa propria. A casa nostra abbiamo regole, statuti e pure una grande e lunga storia che merita rispetto". Piero De Luca, deputato e capogruppo Pd in commissione politiche europee, interpellato dall'Adnkronos dice: "Non credo onestamente ci sia troppo pluralismo nel nostro partito. Ci sono confronti, discussioni, che ognuno porta avanti per dare un contributo positivo e costruttivo alla nostra comunità". De Luca ricorda che i piddini non sono mai intervenuti nel dibattito interno ai Cinquestelle che ha visto la riconferma della leader dell'ex premier Conte e aggiunge: "È bene che tra forze che dovrebbero essere alleate per la costruzione di un'alternativa di governo ci sia questo reciproco rispetto. Il Pd è un partito ampio e composto da differenti sensibilità sin dalla sua costituzione".

Il deputato campano ricorda, infine, che questo è "il tratto identitario, e anche se in alcuni passaggi la composizione è piu faticosa, sarebbe un errore perdere questa connotazione che è e dev'essere una ricchezza e un valore aggiunto".

.