"Contrario ma no al reato universale". Cortocircuito di Calenda sull'utero in affitto

La linea politica di Azione è confusa, così come confuso è il suo presidente. Nei giorni che precedono il voto per la commutazione della gravidanza per altri in reato universale, il partito guidato da Carlo Calenda ha già annunciato direzioni diverse e lo stesso presidente sembra non essere così sicuro della sua posizione. È il solito cerchiobottismo al quale ha abituato Carlo Calenda, che invece di indicare la linea del suo partito se la fa dettare da un eletto, Enrico Costa, nonostante il vicesegretario e portavoce, Maria Stella Gelmini, abbia detto chiaramente quale sarà la sua posizione, che diverge da quella indicata dai due compari di voto.

" Voterò contro la gpa reato universale: è un obbrobrio giuridico. Non sono certo pro gpa, ma pro stato di diritto. Tanti la pensano come me, ma votano il reato universale per il timore di essere additati come pro gpa, accodandosi ai populisti che usano il codice penale come manifesto ", ha dichiarato il deputato Costa. Tra le sue parole sembra incastrarsi un'accusa non ben specificata, quindi è impossibile dire se le sue parole siano rivolte alle colleghe Gelmini e Mara Carfagna, che hanno già dichiarato che appoggeranno il governo in questa decisione. Il segretario ha deciso di accodarsi al eputato, esprimendo la sua linea tramite Twitter: " Seguirò la linea di Enrico. Lo farò a titolo personale perché in Azione ci sono sensibilità diverse e abbiamo lasciato libertà di coscienza. Io sono contrarissimo alla Gpa (non alla trascrizione, perché i bambini vanno sempre tutelati). Ma anche ai reati usati come slogan ".