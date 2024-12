Un contratto d’affitto per Salis e il tricolore per Schlein: i “regali” di FdI per la sinistra

Le immagini in Ai di Fratelli d’Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ironia di Fratelli d'Italia sulle opposizioni per Natale. "Sinistra, buon Natale da parte nostra", si legge nella didascalia del post. Per Elly Schlein è stato pensato come regalo un tricolore "per scoprire l'orgoglio italiano". Un messaggio per il Partito democratico, che in ogni sua azione dimostra che non si cura del benessere del Paese ma rincorre il benessere del partito, a scapito dei cittadini.

Per Ilaria Salis, invece, è stato pensato un contratto d'affitto per un'abitazione, ricordando i trascorsi dell'europarlamentare per l'occupazione di alcune case. Tra l'altro la Salis ha un contenzioso aperto anche con l'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale). Per Natale proprio l'esponente di Avs aveva creato un video ironizzando sulla sua lotta per la casa e su una nota agenzia immobiliare.

Altri destinatari dei doni di Fratelli d'Italia sono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per loro come regalo il "Libro nero del Comunismo", per sottolineare l'estremismo di sinistra dei due esponenti, che hanno fatto eleggere, tra gli altri, Aboubakar Soumahoro al parlamento italiano, Ilaria Salis e Leoluca Orlando al parlamento europeo.

A Giuseppe Conte, invece, con

l'intelligenza artificiale Fratelli d'Italia ha pensato di regalare le "Istruzioni per essere coerenti". Un modo per mettere in evidenza le tante incongruenze dell'ex presidente del Consiglio nella sua ondivaga azione politica.