"Berlinguer una sòla, Corona troglodita". Lo show di De Luca ai palinsesti Rai

A dir poco senza filtri l’intervento di Vincenzo De Luca in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli. Tra le personalità politiche presenti all’evento, il presidente della Campania ha preso la parola in apertura per soffermarsi sul centro di produzione partenopeo – oggetto di valorizzazione dopo il rischio smantellamento – ma non solo. L’esponente dem ha ironizzato sull’addio alla televisione di Stato di Bianca Berlinguer e del suo braccio destro Mauro Corona: parole diventate virali nel giro di pochi minuti.

"Siete in grado di mettere in campo un'offerta straordinaria" , ha spiegato De Luca ai presenti, sottolineando però una doglianza: “Ho visto che se ne va la Berlinguer, ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita” . Il riferimento è naturalmente allo scrittore Mauro Corona, ospite fisso di “Cartabianca” e spesso protagonista di accesi diverbi con gli altri ospiti o con la stessa conduttrice.

Le parole del governatore campano hanno scatenato grosse risate nella sede Rai di Napoli, anche se qualche dirigente non è sembrato particolarmente divertito dall’affondo. Ma De Luca ha subito rincarato la dose: “Sto male a immaginare che non avremo più quella immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, credo che siate nelle condizioni di proporre un palinsesto davvero straordinario. Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer, bene per noi” .

Tempi comici da professionista e “deluchese”, uno show che ha fatto il giro del web ed ha già aperto il dibattito in rete. Ma il presidente della Campania nel corso del suo intervento si è anche soffermato sull’importanza della Rai dal punto di vista culturale e civile: "La Rai è una delle grandi aziende che al di là delle vicende politiche mantengono un carattere nazionale, una di quelle aziende che rappresentano in qualche modo la ricchezza e l'ossatura del nostro paese. Dal punto di vista della tenuta culturale e civile la Rai è una presenza insostituibile in Italia" . E la responsabilità della Rai è enormemente cresciuta nel corso degli ultimi anni: “La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare, a volte contano più i modelli comportamentali, culturali, i disvalori trasmessi da trasmissioni tv che le parole che diciamo noi. Vorrei che aveste fino in fondo la consapevolezza che avrete una grande responsabilità di trasmettere un'immagine della realtà vera, purché ci siano valori e anche un messaggio civile”.