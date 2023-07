Balivo, Insegno e De Girolamo: ecco i nuovi palinsesti Rai

Presentazione dei palinsesti Rai dal centro di produzione televisiva Rai di Napoli dopo l'addio di alcuni volti simbolo degli ultimi trent'anni della tv pubblica, tra i quali Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer. Proprio su quest'ultima si è aperto l'evento Rai, con una considerazione di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: " Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer. Una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell'immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario ".

La presentazione di Rai1

Nessun colpo di scena pr quanto riguarda il primo canale Rai. Caterina Balivo torna nel nel daytime con "La volta buona", programma che si propone di raccontare le eccellenze italiane; Francesco Giorgino, invece, arriva in seconda serata con il programma di approfondimento "XXI Secolo". Pino Insegno, quindi, da dicembre sarà al posto di Flavio Insinna alla guida de "L'eredità". Ottime prospettive anche per Amadeus, che non solo condurrà il suo quarto Sanremo, come da contratto, ma è pronto a tornare alla guida di"Affari tuoi", a condurre una nuova edizione di "Arena Suzuki" dagli anni 60 ai 2000 e a presentare "L'anno che verrà", in onda il prossimo 31 dicembre dalla Calabria. Niente di nuovo nemmeno sul fronte Carlucci, confermata in autunno con Ballando con le stelle. Arriva Reazione a catena in una versione di prime time, con Marco Liorni (sabato 30 settembre e 7 ottobre). Il 20 dicembre appuntamento con Sanremo Giovani, anticamera per le nuove promesse che saranno in gara per un posto all'Ariston al festival 2024.

La presentazione di Rai 2

Tra le tante riconferme, una novità è I facci vostri, dal lunedì al venerdì alle 12.55 una striscia prima del tg con Filippo Facci per affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura, anche eretici, tra cronaca, costume, cultura, società e politica. In onda da Milano. Nell'access prime time arriva Pino Insegno con Il mercante in fiera mentre il prime time vede diverse novità, come Veramente falso, nuovo comedy show, condotto da Max Giusti, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni (il lunedì dall'11 settembre), con celebrity che imiteranno personaggi, oggetti, dialetti, suoni e colleghi del mondo dello spettacolo, guidati da una versione un pò folle dell'intelligenza artificiale; The Floor - ne rimarrà solo uno, un nuovo game del conduttore, autore e produttore francese Arthur, una sfida tra 100 concorrenti disposti su un pavimento a scacchiera; Ale e Franz; Liberi tutti, un'interpretazione tv del fenomeno delle escape room, con Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia; De Martino Show, due prime serate di ispirazione teatrale con un volto simbolo della rete, e uno spin off serale di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura.

La presentazione di Rai 3

I maggiori stravolgimenti, dopo l'addio di molti nomi noti, sono su Rai3, che oltre alle novità ripropone anche i titoli storici. Riprendono "Elisir" con Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, "Geo" con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi; "MI manda Raitre" con Federico Ruffo. Ma anche "O anche no" con Paola Severini Melograni, "Kilimangiaro" con Camila Raznovich, "Tv Talk" con Massimo Bernardini, "Petrolio" con Duilio Giammaria. Riconfermati "Presadiretta" con Riccardo Iacona, "Chi l'ha visto?" con Federica Sciarelli, "Amore criminale" con Emma D'Aquino, "Sopravvissute" con Matilde D'Errico, "Un giorno in pretura" con Roberta Petrelluzzi e "Sapiens" con Mario Tozzi. Confermati, infine, Marco Damilano con "Il cavallo e la torre" e Stefano Bollani con "Via dei matti n°0". Luca Barbareschi torna con il suo "In barba a tutto". Nel 2024, poi, arriverà Marco Tardelli con il suo racconto dei grandi sportivi "L'avversario" e torneranno Pif con "Caro marziano" e Corrado Augias con "La gioia della musica". Per "Agorà", da Sky arriva Roberto Inciocchi mentre sarà Monica Maggioni a sostituire Lucia Annunziata per "In mezz'ora". Serena Bortone, poi, prende il posto di Massimo Gramellini con "Le parole". Lo spazio lasciato da Fabio Fazio la domenica sera viene invece occupato da Sigfrido Ranucci con "Report". Il lunedì arriva Nunzia de Girolamo con "Botta e risposta", anche se il titolo è provvisorio. Nessuna novità per lo spazio lasciato libero da Bianca Berlinguer il martedì sera.