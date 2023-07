Informazione, intrattenimento, sport: ecco i nuovi palinsesti di Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha presentato ieri a Cologno Monzese i palinsesti della stagione televisiva 2023/2024. Ma durante la serata c'è stato anche modo di ricordare il fondatore dell'azienda, Silvio Berlusconi: "Più passano i giorni, più la mancanza è enorme". Quindi, è stato proiettato un video a sorpresa voluto dai dipendenti che ha commosso l'Ad: "Grazie a tutti". E con la voce rotta dall'emozione ha rivolto un bacio verso il cielo: "Ti amo, papà".

L'arrivo di Bianca Berlinguer

Tante le novità annunciate nei giorni precedenti e confermate dall'ad del Gruppo Mediaset, primo fra tutti l'arrivo di Bianca Berlinguer, che condurrà una serata probabilmente il martedì e una striscia quotidiana, alla quale dovrà alternarsi con Nicola Porro e Augusto Minzolini. " Sono molto felice. Si tratta di un'operazione importante destinata a far crescere il peso della nostra rete dedicata all'informazione ". La figlia di Enrico Berlinguer arriva a Mediaset con " un contratto da giornalista, in linea con i parametri di questo ruolo in Mediaset ". Con Berlinguer " dovrebbe arrivare anche Mauro Corona che io non vedo l'ora di conoscere. Lui va in montagna, io al mare ma su delle cose mi ritrovo ". Quanto al posizionamento del programma, Berlusconi anticipa che Stasera Italia, "a ndrà in onda una sera su Rete 4, la nostra idea è il martedì, Mario Giordano il mercoledì, ma è ancora da decidere e poi ci sarà questa alternanza con Porro. Questo ci permetterà di parlare a 360 gradi ".

L'arrivo di Myrta Merlino

Al posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio5, l'azienda ha chiamato Myrta Merlino da La7: " Merlino farà giornalismo popolare di qualità in quella fascia. Passare da Barbara d'Urso a Myrta Merlino va nel senso del prodotto più giornalistico. È una evoluzione che va avanti dall'anno scorso, verso contenuti più informativi ". Con l'arrivo di Merlino, la produzione di Pomeriggio 5 si sposta a Roma. " Ci saranno le news, la grande cronaca, ma anche momenti di spettacolo e di leggerezza ", assicura il dg Informazione Mauro Crippa.

L'intrattenimento Mediaset

L'ad Mediaset chiede lo stop al trash e agli eccessi nei reality, a partire dal Grande Fratello, che quest'anno torna a una versione vip/nip, riprendendo il format lanciato da Barbara d'Urso nel 2018. Berlusconi spiega che dovranno porsi " limiti che hanno a che fare con la sensibilità e con il rispetto dei singoli e del pubblico nel suo insieme ". Su Canale5, a Gerry Scotti è stata affidata una riedizione della Ruota della fortuna e una serata karaoke: "Il revival anni '90 è una tendenza europea e poi, se i prodotti vivono per anni, vuol dire che sono forti ".Lo stesso condurrà in prime time Io Canto Generation e lo Show dei Record.

Maria De Filippi proseguirà nella conduzione di Tu sì que vales, dove arriva in giuria Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari. Prima edizione senza Belen Rodriguez per il programma, che vedrà altri alla conduzione. De Filippi avrà ancora C'è posta per te, Amici e la versione invernale di Temptation Island dopo Natale. L'ad Mediaset afferma che " nell'incastro dei programmi L'Isola potrebbe slittare ". Tornano Ciao Darwin e gli show evento, Zelig, Michelle Impossibile con Hunziker, Felicissima Sera, ma anche Checco Zalone con Amore + Iva, Il Volo, protagonista di tre show e del concerto di Natale 2024, e poi speciali con Elisa a Natale 2023, Max Pezzali e Orietta Berti.

Su Italia 1 arriverà Veronica Gentili alla conduzione de Le Iene, Enrico Papi torna con La Pupa e il Secchione ma anche con un nuovo game show musicale da settembre e un'altra novità in primavera. Al via anche Italia 1 On Stage, programma comico e in primavera prevista La Talpa.

La fiction Mediaset

Sul fronte delle fiction, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato Maria Corleone, con Rosa Diletta Rossi, Anima Gemella con Daniele Liotti; La voce che hai dentro, con Massimo Ranieri; Se potessi dirti addio con il ritorno di Gabriel Garko e Anna Safroncik. E poi, ancora, I Fantastici 5 con Raoul Bova e Vanina Guarrasi, con Giusy Buscemi nei panni dell'investigatrice ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia e Giorgio Marchesi. Successivamente arriverà anche Beppe Fiorello, prossimamente sul set per I Fratelli Corsaro, e la miniserie Bardot coprodotta con France Televisions.

L'informazione Mediaset

Oltre all'arrivo di Bianca Berlinguer, che dovrebbe coprire la serata del martedì portando Mario Giordano al mercoledì, per il resto tutti i programmi restano invariati con qualche novità. Confermati gli appuntamenti con Quarta Repubblica con Nicola Porro; Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio; Zona Bianca con Giuseppe Brindisi; Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, che raddoppia con Verità nascoste.

Lo sport