Il nome nel simbolo, il no di Annunziata, lo strappo di Prodi: così Schlein ha fatto esplodere il Pd

Dopo che la direzione ha dato mandato a Elly Schlein anche sulla presentazione del simbolo del Pd per le prossime elezioni europee, il partito è in rivolta contro il segretario. L'ipotesi che il suo nome possa apparire sul logo del partito sta facendo ribellare molti eletti e candidati, che accusano Schlein di voler personalizzare il Pd, "rubandolo" alla propria tradizione. Le prime avvisaglie c'erano state già durante la direzione del partito e oggi si sono acuite al punto da costringere il segretario a fare marcia indietro. " Ringrazio chi ha fatto quella proposta ma il contributo migliore che posso dare a questa squadra, lo posso dare correndo assieme alla lista. Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa ", è stata la dichiatazione del segretario.

" Io sono d'accordo con Gianni Cuperlo: mettere il nome di Elly Schlein nel logo del Pd alle elezioni europee sarebbe un errore e rischierebbe di rinnegare la natura stessa e la storia del Partito Democratico ", ha detto il presidente del Consiglio regionale toscano e candidato alle prossime elezioni europee, Antonio Mazzeo. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Lucia Annunziata, esterna al partito ma candidata come capolista per le prossime europee nella circoscrizione del Sud e in " completo disaccordo " con l'iniziativa. " Il nome nel simbolo è la trasformazione del Pd in un partito personale ". E ancora, dice la giornalista: " Su molte cose in un partito si può mediare ma non su questioni di questo rilievo ". Le sue dichiarazioni sono state tra quelle decisive per spingere Schlein alla retromarcia assieme a quelle di Romano Prodi, particolarmente duro nei confronti di Schlein. " Quel che sta succedendo dimostra proprio che non mi dà retta nessuno ", ha sbottato ieri il Professore.

" Cos’è questa storia di Elly nel simbolo? Ma vi rendete conto a quali rischi andate incontro? ", sarebbe stata la reazione di Dario Franceschini una volta venuto a conoscenza dell'iniziativa. " Non posso dire se il valore della leadership si misuri con il nome nel simbolo, certamente non appartiene alla tradizione del partito ", è stato il commento di Alessia Morani, anche lei candidata. Gianni Cuperlo, uno dei primi detrattori della proposta avanzata da Stefano Bonaccini in direzione, non fa passi indietro e conferma la propria ferma contrarietà; " Penso che quella scelta potrebbe trasmettere un modello di partito che non è il mio ".

Con questa mossa, Schlein si sa facendo molti detrattori all'interno del Partito democratico, snaturando quella che è sempre stata una caratteristica identitaria. L'idea che il segretario possa personalizzare un partito e, di fatto, "rubandolo" alla collettività per far suo un eventuale successo non piace a tanti. Molto chiaramente, da più parti è stato detto a Schlein che questa mossa, oltre a rappresentare un boomerang per la sua segreteria, potrebbe rivelarsi anche controproducente per il bene del partito.

Intanto la segretaria prende tempo prima di depositare il simbolo e nel Pd si dà già fuoco alle polveri.