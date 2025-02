Così lo spirito ambrosiano umilia ancora gretini e 5Stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Abbiamo «tante cose da fare, ma siamo pronti a essere pronti». L’ha detta bella il ministro Andrea Abodi, interpretando in un semplice calembour, il vero spirito del rito ambrosiano. Quello che quando qualcuno chiama, sia un senzatetto o il Comitato olimpico, risponde sempre. Senza ascoltare i gufi, sempre pronti a portar sfortuna per lucrare qualche misero consenso elettorale o gli ancor più tenaci ambientalisti, ecologisti, gretinisti o più semplicemente qualunquisti, seduti in riva al fiume in attesa del cadavere di Milano che però non passa mai. E così dopo l’impresa di Expo, ecco all’orizzonte un’Olimpiade invernale organizzata in una città a 138 metri sul livello del mare. E sarebbe già abbastanza, se non ci fossero da aggiungere, come ha detto il ministro Matteo Salvini, 94 infrastrutture, di cui 45 sportive».

Il tutto rispettando i migliori criteri della sostenibilità ambientale e lasciando in eredità un villaggio olimpico che diventerà studentato, il PalaItalia a Santa Giulia, nuove infrastrutture, strade verso la Valtellina e molto altro.

Con buona pace del Piemonte che, ostaggio dei sciagurati 5Stelle e dell’allora sindaco Chiara Appendino, Giochi e grandi opere li potrà vedere solo in televisione.