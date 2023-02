"Mi trasformano in una macchietta". Anche Cospito è stufo dalle passerelle della sinistra

Prosegue la protesta di Alfredo Cospito. L’anarchico è in sciopero della fame da tre mesi e non ha intenzione di fermarsi. Anche dopo il trasferimento da Sassari al carcere di Opera a Milano, il detenuto in regime di 41-bis ha rifiutato cibo e integratori, tanto da spingere le autorità a valutare un trasferimento in ospedale. Fuori dalla cella, il dibattito politico imperversa e il governo Meloni deve fare i conti con le aspre critiche della sinistra. Nonostante i suoi sforzi, però, anche la sinistra è finita nel mirino di Cospito: secondo l’anarchico, la sua ribellione è stata strumentalizzata.

Cospito stronca la sinistra

A rivelare il giudizio perentorio del detenuto sulle azioni della sinistra è la relazione firmata dal Gruppo operativo mobile che accompagnava il plico spedito al dicastero della Giustizia, poi finito nella disponibilità di Giovanni Donzelli. Il documento redatto dal generale Mauro D’Amico riporta alcune affermazioni destinate ad ampliare il dibattito in corso: "Gli uomini della sinistra stanno strumentalizzando la mia protesta, trasformandola in una macchietta".

Tutt’altro che casuale la decisione di non voler più incontrare politici dopo la visita di Ilaria Cucchi. "Con il giusto megafono mediatico, la sua vicenda ha generato una mobilitazione che appare in continua crescita", le parole del generale D’Amico riportate da Affari Italiani. Ma non è tutto, ecco il passaggio cruciale sulla strumentalizzazione di Partito Democratico & Co.: “Lo stesso detenuto se ne è reso conto, durante una visita medica ha affermato che la sua protesta sta venendo strumentalizzata ed è stata trasformata in una 'macchietta' dagli 'uomini della sinistra' che non conoscono la realtà del carcere che starebbero strumentalizzando la sua figura”.