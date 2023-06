"Costi per 20mila euro". La Ong viola la legge e ora chiede l'obolo

I prossimi giorni, la nave Sea Eye dell'omonima Ong tedesca li dovrà trascorrere nel porto abruzzese di Ortona a causa del fermo amministrativo disposto per la violazione del decreto Piantedosi. La nave, quando le era già stato assegnato il porto dalle autorità italiane, ha arbitrariaente interrotto la navigazione in quella direzione per dirigersi verso un barchino per il quale Alarm Phone aveva fatto una segnalazione ma verso il quale era già partito il coordinamento degli assetti italiani della Guardia costiera. Nello stesso giorno, anche se per motivi diversi, sono state fermate due navi Ong, la seconda è la Mare*Go, che nonostante le fosse stato indicato il porto di Trapani come destinazione, ha arbitrariamente scelto lo sbarco a Lampedusa. Ora, entrambe chiedono soldi.

Trattandosi della prima violazione del decreto, alle due Ong è stata comminata una multa in forma ridotta di un terzo da 3.333 euro. Ovviamente, com'era preventivabile e ovvio secondo il solito copione seguito dalla flotta civile, sono partite le lamentele. Incapaci di accettare che al mondo esistano leggi, che devono essere rispettate, e Paesi che hanno una propria sovranità involabile, avanzano la costante pretesa di dettare le loro condizioni e quando si scontrano con la realtà, che è diversa, inizia il solito valzer di vittimismo. " Secondo una nuova legge italiana è vietato effettuare ulteriori soccorsi dopo l'assegnazione di un porto sicuro, come ha fatto l'equipaggio della Sea eye 4 quando ha soccorso 32 persone in pericolo secondo il diritto internazionale ", scrivono dalla Ong, omettendo che un'operazione degli assetti italiani fosse già partita. Niente di nuovo, solo la solita costruzione narrativa viziata per costruire un racconto di comodo.