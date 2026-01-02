Crans-Montana, Conte si smarca dalla sinistra e ringrazia la Farnesina

La strage di giovanissimi a Crans-Montana unisce tutti nel cordoglio e nel dolore. Ecco quindi che anche Giuseppe Conte depone le armi e si smarca dalla sinistra per ringraziare personalmente la Farnesina, la task force consolare e il personale della protezione civile che in queste ore stanno lavorando per riportare in Italia i feriti e identificare i morti.

"Col passare delle ore le notizie e le immagini che ci arrivano da Crans-Montana ci restituiscono i contorni di una tragedia nazionale, che ci tocca tutti come genitori, a me come padre, visto che sono coinvolti dei giovanissimi", ha detto il leader del Movimento 5 Stelle in un post sui social, "Questa mattina ho chiamato la Presidente Meloni per avere aggiornamenti e farle sapere che il Movimento 5 Stelle c'è per tutte le misure e gli interventi che servono per l'assistenza agli italiani coinvolti e alle loro famiglie. Le ho detto che dobbiamo premere perché le indagini per accertare le responsabilità procedano con massimo rigore e professionalità. Ho sentito anche il ministro degli esteri Tajani che è in Svizzera e mi ha informato sullo stato dei soccorsi e sulla condizione dei feriti".

Conte poi manda un messaggio alle famiglie delle vittime e ringrazia il ministero degli Esteri: "Ci stringiamo a tutti i genitori e ai familiari dei ragazzi e delle persone coinvolte, che vivono questo profondo dolore e questa devastante angoscia", conclude, "Auspichiamo che le operazioni di identificazione si completino al più presto e che ci sia massima collaborazione da parte delle

autorità elvetiche con le autorità italiane. Ringraziamo tutto il personale della unità di crisi dellae della nostra task force consolare che sta operando sul posto e della protezione civile".