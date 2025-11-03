Cresce la fiducia nel governo: cosa dice l'ultimo sondaggio

Cambiano in mesi ma la fiducia nei confronti del governo Meloni rimane invariata. L’ultimo sondaggio Dire Tecnè, con interviste molto recenti effettuate tra il 29 e il 30 ottobre, rappresentano una doccia gelata per la sinistra. I numeri della rilevazione mettono in primo piano tre aspetti dell’attuale politica nostra. In primis, Fratelli d’Italia, nonostante la presenza al governo da tre anni, continua a incrementare i suoi elettori. In secondo luogo, la fiducia nei confronti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra non conoscere momenti di stop. In terzo e ultimo luogo, invece, la sinistra, e in particolare il Pd, continua a perdere terreno.

Rispetto al mese scorso, come evidenza il sondaggio citato, Fratelli d’Italia aumenta dello 0,8% le sue preferenze totali arrivando addirittura al 31%. Un dato significativo e ancora più importante se paragonato con il Partito democratico di Elly Schlein, in calo rispetto a ottobre. Il partito della segretaria dem cade al 21,6%, quasi dieci punti percentuali dietro al primo posto. Lo stesso discorso vale per Giuseppe Conte e il suo Movimento 5stelle: il partito dell’ex premier in una settimana perde lo 0,2% (-1,2% nel mese) scivolando all'11,6%. Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all'11,2% per la seconda settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega in leggero calo, precisamente dello 0,1%, si attesta all’8,4%. Seguono i partiti più piccoli come Azione al 3,5% (-0,1% in una settimana e +0,1% rispetto a un mese fa), Italia Viva al 2,1% (+0,1%; +0,3%) e +Europa all'1,4%.

A impressionare, però, è la fiducia degli elettori nei confronti del

governo. L'esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento, guadagnando lo 0,2% nell'ultima settimana e l'1% rispetto a un mese fa. E per quanto riguarda la premier la musica non cambia. La sua fiducia rimane alta al 46,5%.