Un sondaggio seppellisce Francesca Albanese: cosa pensano gli italiani

La personalità più discussa negli ultimi mesi all’interno del panorama politico italiano e non solo è sicuramente Francesca Albanese. Giurista italiana, esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Insomma, una figura tanto complessa quanto controversa per le sue dichiarazioni contro l’intera classe dirigente politica in merito alla drammatica situazione a Gaza. I partiti di centrodestra, e quindi della maggioranza, sono i suoi principali avversari ma in generale i cittadini italiani sono molto divisi sulla sua figura. Un tema approfondito molto bene dall’ultima rilevazione YouTrend che, tra le altre cose, è andata ad analizzare la fiducia degli italiani nei confronti della relatrice speciale delle Nazioni Unite.

Il sondaggio Youtrend indirizzato alla popolazione maggiorenne residente in Italia è netto: il campione interpellato ha replicato con un 41% di italiani che ha apertamente dichiarato di non avere fiducia nella rapporteur. Mentre il 17% sì. E il 42% di loro non sanno rispondere o non la conoscono. Il dato è ancona più impressionante se paragonato a quello registrato solo sessanta giorni fa. Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non hanno fiducia nella relatrice speciale dell’Onu è cresciuta di 16 punti (erano il 25% all’8 ottobre), mentre la percentuale di coloro che hanno fiducia in lei è diminuita di 9 punti (erano il 26% all’8 ottobre).

Tra gli elettori di centrodestra la maggioranza assoluta (53%) non ha fiducia in Francesca Albanese, a fronte di appena un 5% che ne ha.

Mentre tra chi vota i partiti del campo largo il sondaggio Youtrend rivela una divergenza. Il 38% ha fiducia in lei e il 35% no. Tra gli elettori del Pd prevalgono coloro che non si fidano (47%, contro il 34% che si fida).