"Terrorismo, la crisi di Gaza potrebbe fare risonanza al jihadismo". La nuova allerta dell'intelligence

Nel nuovo report del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che fa riferimento al 2023, sono stati lanciati degli alert relativi a pericoli per la salvaguardia nazionale in merito a un possibile aumento del rischio terrorismo. " A seguito dell'attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre e del conflitto che ne è derivato, l'Intelligence si è focalizzata in via prioritaria sull'impatto della crisi sulla minaccia terroristica in Italia e in Europa ", si legge nel documento, in cui si mette il focus soprattutto su Al Qaeda e Daesh. Sarebbe un errore limitare l'attenzione al solo continente europeo, però, perché ci potrebbero anche " possibili ricadute sul jihadismo globale ".

Con la riaccensione del conflitto, sottolineano gli 007, " si è infatti assistito a una rivitalizzazione della propaganda jihadista, non solo in chiave antisionista, ma anche tesa a rilanciare lo scontro tra Islam e Occidente, nell'intento di proiettare la minaccia oltre i confini del teatro del conflitto ". Per tale ragione, si avverte nel report, la crisi mediorientale può diventare " una cassa di risonanza per il messaggio jihadista ", sia andando a influire sui processi di radicalizzazione, che comunque in Italia e in Europa non si sono mai interrotti, sia fungendo " da innesco di potenziali lupi solitari stanziati in Europa, inducendoli a passare all'azione ". Esempi ce ne sono stati fin troppi e questa è una delle ragioni per le quali a novembre è stato deciso per la chiusura dei confini esterni dell'Europa, con la momentanea sospensione di Schengen. Tuttavia, non è da escludere che il pericolo possa arrivare anche dal mare, dove l'Italia ha aumentato i controlli. Resta l'allarme per tutti i possibili attentatori che si trovano già sul territorio e che sono riusciti a penetrare in passato per poi passare all'azione.

" Sulla rotta del Mediterraneo centrale l'attivismo di gruppi e network criminali, che continuano a dimostrare notevole capacità di adattarsi ai mutamenti dello scenario, rappresenta uno dei principali fattori che agevolano il fenomeno migratorio ", si legge nel rapporto. Così come il Giornale ha già documentato anche di recente, la propaganda risulta essere molto attiva e dopo un periodo di fermo sta riprendendo vigore, con tutti i pericoli del caso.