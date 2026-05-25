Crolla l'affluenza in Lombardia, alle 23 hanno votato 4 su dieci

Avanti piano. La corsa al voto nei 93 Comuni della Lombardia è partita al ralenty, ieri il primo dato alle ore 12 dava l'affluenza intorno al 14,78%, quasi due punti in meno rispetto alla tornata precedente ma partecipazione in linea con il resto del Paese (14,74% i primo dato nazionale). Alle ore 23 la distanza è cresciuta ancora: 41,30% contro il 49,01%. E la media italiana alla stessa ora è del 34,5%. A Corsico e Bollate solo il 35%.
C'è tempo per recarsi ai seggi ancora oggi dalle 7 alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio, con occhi puntati sui 14 big match nei Comuni con oltre 15mila abitanti e, su tutti, i due capoluoghi di provincia Lecco e Mantova fino ad oggi baluardi Pd. Anche qui l'affluenza è in calo. Ieri a mezzogiorno aveva votato il 15,76% degli elettori contro il 17,50% delle precedenti Comunali e a Lecco il 16,35% (contro il 17,23%), una distanza più contenuta. Alle ore 19 l'affluenza a Mantova si ferma al 31,56% contro il 38,62 (7 punti in meno) e a Lecco al 36,5% contro il 41,3 (quasi 5 punti in meno).
A Mantova si vedrà se il centrodestra, con il manager Raffaele Zancuoghi, riuscirà a sfrattare il Pd o almeno a conquistare il secondo round, per giocarsela al ballottaggio tra due settimane. Per il centrosinistra corre Andrea Murari, assessore e delfino del sindaco uscente Mattia Palazzi, a fine corsa dopo due mandati. Il Movimento 5 Stelle balla da solo: ha schierato Mirko Granato. A Lecco cerca il bis il sindaco Mauro Gattinoni, sostenuto da Pd, Avs, Casa Riformista (non pervenuti i 5 Stelle) mentre il centrodestra punta su Filippo Boscagli, già capogruppo di FdI e nipote di Giulio, scomparso il 15 gennaio 2024, ex assessore regionale ai tempi di Roberto Formigoni (nonchè cognato) ma anche sindaco di Lecco dal 1986 al 1993. A insidiare i voti leghisti ci sono Francesca Losi del Partito Popolare del Nord, fondato dall'ex ministro Roberto Castelli, e Giovanni Colombo sostenuto da Patto per il Nord.
A rischio ballottaggio il 7 e 8 giugno ci sono altri cinque Comuni finora a trazione Pd - Somma Lombarda in provincia di Varese e Bollate, Corsico, Legnano e Segrate, tutti in provincia di Milano - e sette città guidate dal centrodestra: Lonate del Garda e Rovato in provincia di Brescia, Viadana nel mantovano, Mortara, Vigevano e Voghera in provincia di Pavia e Parabiago nel Milanese. E tra i risultati curiosi ci sarà Vigevano, dove il centrodestra è diviso - Lega, FdI e Nm con l'assessore leghista Riccardo Ghia e Fi con Paolo Previde Massara - mentre Rossella Buratti è candidata dal «campo largo» (Pd, M5S, Avs, Casa Riformista), tra i candidati c'è Furio Suvilla, supportato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, e corre Massimo Lovati, ex legale di Sempio.E qui Salvini ha «rinnegato» due esponenti della Comunità islamica messi in lista dai dirigenti locali. In vista del voto per il dopo Sala il centrodestra spera di blindare Parabiago e strappare, se non 4 su 4, almeno qualche Comuni a guida Pd nella provincia. Accerchiare e poi «colpire» a Milano nel 2027.